/673389/على-رأسهم-مصطفى-غربال-حكام-مباريات-بطولة-كأس-العالم-للأندية-2021

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، عن قائمة حكام بطولة كأس العالم للأندي 2021 أبو ظبي، والتي تنطلق في الثالث من فبراير القادم، حتى الثاني عشر من نفس الشهر.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويشارك الأهلي للمرة الثانية على التوالي، والسابعة عموما، في البطولة، رفقة أندية الهلال السعودي، ومونتريري المكسيكي، وتشيلسي الإنجليزي، والجزيرة الإماراتي، وبالميراس البرازيلي .

حكام مباريات كأس العالم للأندية 2021

- كريس بيث "أستراليا".

- مصطفى غربال "الجزائر".

- سيزار راموس "المكسيك".

- فرناندو راباليني "الأرجنتين".

- كليمان توربان "فرنسا".

وتعد ذلك المرة السابعة الذي يشارك فيها، وقدم الأهلي بطولات قوية في كأس العالم عبر تاريخة أخرها العام الماضي عندما حصد المركز الثالث بعد خروجه أمام بايرن ميونيخ، وفوزه في لقاء تحديد المركز الثالث أمام بالميراس البرازيلي.

الهلال السعودي

ويشارك في البطولة المقبلة الهلال السعودي ليكون هناك أكثر من فريق عربي، ولكن من الصعب أن يتقابل الفريقيان حيث سيلتقي الهلال إذا تأهل للدور نصف النهائي بتشيلسي، أي إذا لعب الفريقان معاً سيكون في الدور النهائي.

ولكن لا يوجد مستحيل في الكرة فإذا تقابل الأهلي والهلال، ستعد تلك المرة الثالثة للنادي الأهلي أن يقابل فريق عربي في كأس العالم ، فقابل المارد الأحمر إتحاد جدة السعودي عام 2005، وتفوق حينها الأتحاد بهدف نظيف للنجم السعودي محمد نور.

وفي العام الماضي تقابل المارد الأحمر مع الدحيل القطري وتفوق عليه بهدف نظيف أحرزه حسين الشحات، وقدم خلالها النادي الأهلي لقاء كبير واستطاع أن يحسم المباراة لصالحة رغم أن البطولة كانت تقام في قطر بملعب الدحيل، وحدثت أيضاً عدة مواجهات يأتي التفوق فيها كمجمل لعرب أسيا على أفريقيا.

انسحاب أوكلاند سيتي

ويأتي إنسحاب أوكلاند سيتي للمرة الثانية على التوالي من بطولة كأس العالم للأندية، بعد الخروج من النسخة الأخيرة للبطولة بقطر.

النادي النيوزيلندي من خلال بيان رسمي عبر موقعه الإلكتروني، أكد أنه لن يُشارك في النسخة القادمة من مونديال الأندية للعام الثاني على التوالي، بسبب جائحة كورونا، حيث كان قد انسحب أيضًا من البطولة الماضية التي أقيمت في قطر.