/673390/أحمد-البلشي-قرارات-الرئيس-السيسي-بشأن-رفع-الحد-الأدنى-للأجور-تاريخية وغير-مسبوقة

قال النائب أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ، ، أن قرارت الرئيس السيسي التي تم اصدارها اليوم بشأن رفع الحد الأدنى للأجور، واجراء إعلان بشأن تعيين 30 ألف مدرس سنويا لمدة 5 سنوات، بالإضافة إلى قرارت اخرى تعم العديد من القطاعات، سيكون لها دور كبير في ادخال الفرحة والسرور على المواطنين، واصفا إياها بالقرارت التاريخية والغير مسبوقة.

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وتابع البلشي خلال تصريحاته للمحررين البرلمانيين، أن كل هذه الأمور نتاج قوي لما تحمله المصريين بعد اطلاق برنامج الاصلاح الاقتصادي، الذي اطلقته الدولة المصرية في عام 2014.

برلماني: قرارات الرئيس السيسي بشأن رفع الحد الأدنى للأجور تاريخية وغير مسبوقة

ولفت عضو الشيوخ، ان هذه القرارت من شأنها تحسين مستوى معيشة الفرد إضافة إلى انها ستساهم بشكل كبير في حل أزمة عجز المدرسين، والنهوض بالمنظومة من جديد، حيث أن التعلبم من أهم الأدوات التي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحقيق الخاء بشكل عام.

ولفت عضو مجلس الشيوخ النائب أحمد البلشي، أن الرئيس السيسي تدخل في الوقت المناسب، من أجل تصحيح مسار العملية التعليمية، وذلك بعد الازمات التي عانى منها القطاع بسبب عجز المعلمين.

قرارت الرئيس السيسي

هذا ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي وزارة المالية بعدد من القرارات نرصدها في السطور التالية :

. رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه.

. إقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.

. زيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 18 مليار جنيه.

. إجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنوياً لمدة 5 سنوات، وذلك لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم.

. اعتماد حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم، ليصل إجماليه إلى حوالي 3,1 مليار جنيه.

. تخصيص مبلغ 1,5 مليار جنيه لتمويل حافز الجودة الإضافي لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، فضلاً عن تمويل تنفيذ القانون الجديد الخاص بمرتبات الأساتذة المتفرغين.

. ضم تخصصات طب الأسنان والعلاج الطبيعي والتمريض إلى القرار السابق برفع مكافأة أطباء الامتياز، والتي تصرف لهم خلال فترة التدريب في سنة الامتياز.