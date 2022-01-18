/673391/بلد-الأمن-والأمان-هاني-شاكر-يدعم-الإمارات-بعد-الهجوم-الإرهابي

وجه المطرب هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، رسالة دعم لدولة الإمارات وشعبها، بعد الهجوم الإرهابي الذي استهدف المنطقة الصناعية " مصفح آيكاد 3"، من قبل الحوثيين.

دوت الخليجيرصد رسالة هاني شاكر لدولة الإمارات بعد الهجوم الإرهابي

ونشر هاني شاكر، علم دولة الإمارات عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وعلق عليه قائلا: «اللهم احفظ دولة الامارات الشقيقه وقادتها وشعبها من كل سوء وشر ادام الله علي هذا البلد العظيم نعمه الامن والامان».

الهجوم الإرهابي على دولة الإمارات

وتعرضت الأراضي الإماراتية لهجوم مفاجئ أمس الاثنين، حيث أعلنت شرطة أبوظبي وفاة 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين في حادث انفجار صهاريج بترول في منطقة المصفح، إثر هجوم يعتقد أنه وقع باستخدام طائرات مسيرة.

رسائل داعمة من نجوم الفن حول دولة الإمارات

وحرص نجوم الفن والغناء، في مصر والوطن العربي، مجموعة رسائل داعمة لدولة الإمارات العربية الشقيقة بعد الانفجار.

فكتب عمرو اديب عبر موقع التدوينات القصيرة " تويتر" قائلاً: " كلنا مع الامارات وكل المدن هى ابو ظبى.. مثلما كنتم سندا وظهرا سنكون دائم بجانب اهل الامارات وابناء العظيم الشيخ زايد".

وأضاف أديب: " يبدو ان هزيمه شبوه افقدتهم عقولهم وعقول من يقف ورائهم . الامن والامان للامارات واهل الامارات".

فيما كتبت احلام عبر موقع التدوينات القصيرة " تويتر": " اللهم من أراد بدولة الإمارات سوءاً فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميراً، اللهم إنا نستودعك دولة الامارات حكامها، وشيوخها، وأبنائها، والمقيمين على أرضها، اللهم اصرف عنا كيد الكائدين، واحفظنا من الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن، وأدم علينا الأمن والأمان يارب العالمين».

وغرد حسين الجسمى عبر صفحته الشخصية " تويتر": " خطاك الشر يا بعد الدينا كلها".

وكتبت مايا دياب عبر صفحتها الشخصية " تويتر": "الله يحفظ الإمارات ويحمي شعبها من كل شرّ".