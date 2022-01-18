/673394/أول-تعليق-من-مطرب-المهرجانات-عنبة-بعد-تغيير-اسمه-إلى-عناب

صرح مطرب مهرجانات الشعبى مصطفى سعيد المعروف باسم " عنبة" عن سبب تغير اسمه من عنبة إلى عناب مشيرا إلى قرار المهن الموسيقية واعتراضها على اسماء مطربي المهرجانات الشعبية.

دوت الخليج

عنبة يتحدث عن قوانيين قبول النقابة للمطرب الشعبى

واجرى مطرب الهرجانات عنبة مداخلة هاتفية مع الإعلامى تامر أمين على قناة النهار الفضائية، مشيرًا إلى أن شروط النقابة بعد إعلان نتيجة الامتحان، بأنه يتم التوقيع على ورقة الشروط لتغير اسمه إلى اسم اخر ليتم قبوله فى نقابة المهن

واضاف عنبة ببرنامج " اخر النهار": "أن نقابة المهن الموسيقية منحته التصريح السنوي بالغناء بعد نجاحه في الاختبارات وتقديمه الأوراق الرسمية المطلوبة وتغيير اسمه الفني من "مصطفى عنبة" إلى "مصطفى عناب".

ونوه مصطفى سعيد على موافقته على تغير اسمه الفنى: " أنا وافقت خلاص على تغيير اسمي الفني "مصطفى عنبة"، وبقيت مصطفى عناب".

اعتذار حمو بيكا لهاني شاكر

من جانبه، تعددت الخلافات بين مطرب المهرجانات حمو بيكا والفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية في الأونة الأخيرة، وبين المنع والتصريح للعديد من المطربين، زادت الخلافات وتفاعل معها الكثيرين وكانت حديث الساعة.

قدم مطرب المهرجانات المصري حمو بيكا اعتذاره من نقيب المهن الموسيقية هاني شاكر، وذلك قبل ساعات قليلة من إحتفالات رأس السنة، وتمني حمو بيكا منه أن يعتيره إبنا من أبنائه.

وقام بتوجيه رسالة لهاني شاكر عبر صفحتة الرسمية علي موقع "فيسبوك" قائلاً: "الأستاذ هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، وأمير الغناء العربي بعتذر لحضرتك ولكل نقابة المهن الموسيقية عن كل ما صدر مني، وأستسمح حضرتك تقبل أعتذاري أنت وكل أساتذتي في النقابة، أنا مكنتش طالب أكتر من إني أشتغل، ومش طالب أكتر من التصريح السنوي، لأني عايز أشتغل وأشوف شغلي وحياتي".

مردفاً:" أتمني تقبل أعتذاري وتعتبرني أبن من أبنائك".

ولم تكن هذه المرة الأولي التي يعتذر فيها حمو بيكا إلي نقابة المهن الموسيقي، حيث أن له تاريخ كامل من الإعتذارات للنقابة ونعرضها لكم فيما يأتي.

نقابة الموسيقيين تفتح بابها للمهرجانات

كشفت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر، عودة ثلاثة من مؤدي المهرجانات داخل النقابة، الذي تم منع التعامل معهم خلال الفترة الماضية، باعتبارهم أعضاء غير عاملين بالنقابة، حيث قررت النقابة الاشتراط على هؤلاء المؤديين بتغير أسمائهم والالتزام بالقيم والأخلاق الحميدة أمام الجمهور.