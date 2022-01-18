الأوقاف: منع إمام وخطيب من صعود المنبر بالجيزة وكفر الشيخ

جدة - نرمين السيد - قرر وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، إحالة إمام وخطيب إلى باحث دعوة ومنعهما من صعود المنبر وإلغاء ترخيص خطيب لمخالفتهما موضوع خطبة الجمعة وتجاوزهما الوقت المحدد لها.





وذكرت وزارة الأوقاف، فى بيان اليوم، أن وزير الأوقاف قرر إحالة طلعت عبدالنبى عبدالجواد ناجى إلى وظيفة باحث دعوة بناء على مذكرة لجنة الانضباط والقيم بالوزارة التى تضمنت مخالفة المذكور لموضوع خطبة الجمعة وتجاوزه الوقت المحدد لها، وذلك أثناء خطبة وصلاة يوم الجمعة الماضى الموافق 14 يناير الجارى، وتسجيل اسمه بقائمة الممنوعين من أى عمل دعوى مع منعه من صعود المنبر أو إمامة الصلاة بالمساجد فى أى مسجد من مساجد الجمهورية، كما تم تعميم منشور بذلك بمعرفة مديرية أوقاف كفر الشيخ على جميع الإدارات ومفتشيها والعاملين بها تأكيدا على منعه.

كما قرر وزير الأوقاف إلغاء ترخيص نور الدين محمد محمود خطيب مكافأة بمديرية أوقاف الجيزة، بناء على مذكرة لجنة الانضباط والقيم بالوزارة التى تضمنت مخالفة المذكور لموضوع خطبة الجمعة وتجاوزه الوقت المحدد لها، وذلك أثناء خطبة وصلاة يوم الجمعة الماضى الموافق 14 يناير الجارى، وتسجيل اسمه بقائمة الممنوعين من أى عمل دعوى مع منعه من صعود المنبر أو إمامة الصلاة بالمساجد فى أى مسجد من مساجد الجمهورية، كما تم تعميم منشور بذلك بمعرفة مديرية أوقاف الجيزة على جميع الإدارات ومفتشيها والعاملين بها تأكيدا على منعه.