/673392/إصابة-٨-أشخاص-في-حادث-تصادم-سيارتين-علي-طريق-بورسعيد-دمياط

أصيب ، مساء اليوم الثلاثاء، ٨ اشخاص بينهم شخص هندي الجنسية نتيجة وقوع حادث تصادم سيارة ربع نقل مع سيارة ميكروباص على طريق "بورسعيد - دمياط" - الطريق الدولي الساحلي - خلف قرية المناصرة غربي المحافظة، ويرصد دوت الخليج التفاصيل .

وتلقي الدكتور مصطفي شعبان مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد اشارة من مستشفى السلام بورسعيد تفيد بوصول كل من هاني ابو الريات محمد 41 عاما، وهلال عاطف احمد الهاروني 45 عاما، وطارق ثابت البسيوني 45 عاما، ومحمد محمود محمد عبد المعبود 49 عاما، وايهاب محمد محمود عويضة 42 عاما، ومختار فرج محمود فرج 43 عاما، وعبد الرحمن محمد محمد مصطفي 25 عاما، ودهابنال بانا كايان، هندي الجنسية، مصابين بإصابات مختلفة اثر حادث تصادم سيارة ربع نقل مع سيارة ميكروباص على طريق "بورسعيد - دمياط" - الطريق الدولي الساحلي - خلف قرية المناصرة.

الاسعافات الأولية

وأمر مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد علي الفور بتقديم الاسعافات الأولية والخدمات الطبية للمصابين الثمانية بمستشفى السلام بمدينة بورسعيد احدى مستشفيات منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة.

الإصابات

وعقب الفحص الطبي للحالات الثمانية تبين اصابتهم جميعا بكدمات وسحجات متفرقة بأنحاء الجسم مع إصابة هلال عاطف احمدالهاروني ٤٥سنه سائق مركز المنزله دقهلية اشتباه كسر بالوجه، محمد محمود محمد عبد المعبود٤٩سنه ابو صوير الاسماعلية بكسر بالساق الايمن، ومحمد عويضة بجرح قطعي بالوجه.

ومن جانبه كلف اللواء حسني عبد العزيز مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتحرير المحضر اللازم، ومعرفة ملابسات الحادث.

جدير بالذكر انه كانت قد تعرضت سيدتان احداهما مسنة في العقد الثامن من عمرها ، اليوم الثلاثاء، لحالة إختناق نتج عن استنشاقهن دخان كثيف جراء نشوف النيران بغرفة في ةخدة سكنية بأحد عقارات مدينة بورفؤاد في محافظة بورسعيد، وعلي الفور تم الدفع بسيارات الاسعاف الي مكان الحريق تحسبا لوقوع أية إصابات، وتحركت سيارات الاسعاف الي مكان الحادث وتم نقل سيدتين الي مستشفى الحياة بورفؤاد احدى مستشفيات منظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، وتبين اصابة بعد ان كل من نادية عبد الجواد محمد 80 عاما، وايمان مختار ابراهيم 34 عاما، بحالة اختناق اثر حريق وحدة سكنية بشارع عبد الله نديم في مدينة بورفؤاد.