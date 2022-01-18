/673395/مها-عبدالناصر-قرارات-الرئيس-السيسي-جاءت-للتخفيف-علي-محدودي-الدخل-في-ظل-تضخم-الأسعار

أكدت النائبة مها عبدالناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن قرارت الرئيس عبدالفتاح السيسى برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، وإقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليارات جنيه، وتعيين 30ألف مدرس سنوياً علي مدار 5سنوات، هي قرارات تاريخية وفي منتهي الأهمية.

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وأضافت خلال بيان لها اليوم، أن هذه القرارت جاءت تخفيفاً علي محدودي الدخل في ظل التخضم الموجود في الأسعار وحالة الغلاء التي تعرضت لها الثير من السلع الغذائية الأساسية، كما أن هذه القرارا جاء في صالح المواطن البسيط في المقام الأول.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلي أن تعيين 30ألف مدرس سنوياً علي مدار 5سنوات يعد استجابة لعدد كبير من النواب الذين طالبوا بهذا القرارا كثيرا خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن التعليم هو الطريق الوحيد للنجاة وللنهوض بمصر، ولا يوجد أي دولة تتقدم دون تطوير التعليم.

مها عبدالناصر: قرارات الرئيس السيسي جاءت للتخفيف علي محدودي الدخل في ظل تضخم الأسعار

وأوضحت النائبة مها عبدالناصر، أن المعلم هو أهم عنصر في المنظومة التعليمية، بالإضافة إلي أن قرار اعتماد حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم، وتخصيص مبلغ 1,5 مليار جنيه لتمويل حافز الجودة الإضافي لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، يصب في حالة المنظومة التعليمية بالكامل.

ولفتت عضو مجلس النواب، إلي أن قرار رفع مكافأة أطباء الامتياز، والتي تصرف لهم خلال فترة التدريب في سنة الامتياز، قرار جيد لكنها تطمح في المزيد، خصوصا لشباب الأطباء، للقضاء علي ظاهرة هجرة الأطباء خلال الفترة الماضية، موضحا أن جميع الدول فتحت الباب لاستقبال الأطباء المصريين لذلك يجب علينا الاحتفاظ بهم عن طريق اتخاذ اجراءات أخري.