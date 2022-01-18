بالصور.. إصابة هدى المفتي بكسر في القدم

أعلنت الفنانة الشابة هدى المفتي عن إصابته بكسر في القدم، دون الكشف عن أي تفاصيل خاصة بالحادث التي تعرضت له، والذي نتج عن هذه الإصابة.

دوت الخليجيرصد تفاصيل تعرض هدى المفتي لكسر بالقدم

واكتفت هدى المفتي بنشر صورة عبر خاصية ستوري، بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، ظهرت من خلالها بقدم مجبورة، دون التعليق بأي شيء.

هدى المفتي وفيلم فرق خبرة

وحققت هدى المفتي خلال فيلم «فرق خبرة» أخر أعمال الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز قبل وافتها، تحقيق نجاحات مبهرة، إذ حقق الفيلم إيرادات بلغت 145452 جنيها، بيبنما حققق فيلم “عروستى” 118312 جنيها، ليتصدر بذلك فرق خبرة إيردات شباك التذاكر.

قصة وأبطال فيلم فرق خبرة

الجدير بالذكر، أنه يشارك في بطولت “فرق خبرة” النجوم محمد الشرنوبي وهدى المفتي والراحلة دلال عبد العزيز ومحمود البزاوي وطه الدسوقي، ومن تأليف وإخراج شريف نجيب.

وتدور أحداث الفيلم عن ناجي، الشاب الحالم الذي يخوض رحلة مفاجئة يكتشف فيها الحياة والحب والعلاقات البشرية عندما تدفعه مقابلة غير مخطط لها مع سلمى إلى خوض مغامرة والهروب من مشاكله العائلية.

تكريم دلال عبد العزيز في العرض الخاص لفرق خبرة

وكان قدم صناع فيلم «فرق خبرة» لفتة إنسانية في بداية عرضه الفيلم بإهدائه إلى روح الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز التي تشارك في الفيلم، كما حرص أبطال الفيلم محمد الشرنوبي وهدى المفتي وطه دسوقي، على تكريم روح الفنانة دلال عبد العزيز بأن يتم التقاط صورهم برفقة بوستر الفيلم الخاص بها من قبل جميع المراسلين الحاضرين.

هدى المفتي في السباق الرمضاني 2022

ومن ناحية أخرى، تشارك هدى المفتي في السباق الرمضاني 2022 من خلال مسلسل راجعين يا هوى، الذي يلعب بطولته الفنان خالد النبوي، للمخرج محمد سلامة تصوير، ويضم العديد من الفنانين منهم نور اللبنانية، هنا شيحة، إسلام إبراهيم، إسلام جمال، أنوشكا، وفاء عامر، تميم عبده، صفاء الطوخي، أحمد بدير، سلمى أبو ضيف، وطه دسوقي.

كما يضم العمل مجموعة من الوجوه الشابة الصاعدة مثل جلا هشام، سالي حماد، ريهام الشنواني، نانسي هلال، والمسلسل مأخوذ عن الكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة، وكتابة السيناريو والحوار للسيناريست محمد سليمان عبد المالك، الذي قدم أعمالًا درامية ناجحة أبرزها، ممالك النار، فرق توقيت، باب الخلق، قصر النيل.