/673397/نقابة-الموسيقيين-ترد-على-جدل-تغيير-اسماء-مطربي-المهرجانات-أمر-ليس-بجديد-خاص

كشف محمد أبو اليزيد وكيل نقابة المهن الموسيقية، عن شروط النقابة التى وجهتها لمطربى المهرجانات لتغير أسمائهم، بعد إحداث ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، مشيرا إلى أنها ليست مخصصة للمطربين الشعبين، بل هو أمر طبيعي مطبق على الجميع، وأن هناك فنانين قاموا بتغيير اسمائهم إلى اسم فني مناسب.

دوت الخليج

نقابة المهن الموسيقية ترد على شرط تغير الاسماء

وصرح الوكيل الأول لنقابة المهن الموسيقية، لـ"دوت الخليج"، بأنه أمر طبيعي، وأنه ليس من المنطق أن أسجل أسماء مغنيين كـ" طيخا" وعنبة" وكزبرة"، ويجب أن يكون هناك اسم راقي".

وتابع أبو اليزيد:"عقب خضوعهم للاختبارات وقبولهم، سنكون فى حديث معهم بسبب اسمائهم، ونعلمهم بأن هذه الأسماء لا تليق بمغنيين مسجلين بالنقابة، وأمر تغير الاسماء ليس جديد ولم يتم فرضه على مطربى المهرجانات الشعبيةوفقط بل هناك العديد من النجوم المعروفين قاموا بتغير اساميهم".

وأضاف الوكيل الأول للنقابة، "مطربى المهرجانات تم اختبارهم، وذُهلنا بأصواتهم الجيدة، ولكن منطقة المهرجانات كانت مسيطرة، وبعد منع الفلاشة أصبح الوضع فى رقابة النقابة".

ووجه المنتج محسن جابر، رسالة إلى الفنان هانى شاكر نقيب المهن الموسيقية، لإعادة النظر فى أمر مطربى المهرجانات الذين صدرت قرارات بإيقافهم مؤخراً.

محسن جابر يوجه رسالة لـ"هاني شاكر"

ونشر محسن جابر، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة تجمعه مع الفنان هاني شاكر معلقاً عليها: "ونحن على أبواب عام جديد أدعو من الله أن يكون عاما سعيدا علينا وعلي جميع الشعوب العربية، وفي هذه المناسبة الجميلة ادعو أخى وصديقي الفنان هانى شاكر أن يتسع قلبه لكل الفنانين بمن فيهم فناني المهرجانات الذين تم إيقافهم عن العمل، وبالتالي قطع رزقهم، وأن يتم تقويم أغانيهم قبل نشرها".

وأضاف محسن جابر، فى رسالته، "مصر هي بلد الإبداع ولم توقف فى يوم من الأيام أى مبدع أو فنان عن العمل، وكلى ثقه أن الفنان هاني شاكر، سوف يعطي الفرصة للجميع".

نقابة الموسيقيين تفتح بابها للمهرجانات

وكشفت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر، عودة ثلاثة من مؤدي المهرجانات داخل النقابة، الذي تم منع التعامل معهم خلال الفترة الماضية، باعتبارهم أعضاء غير عاملين بالنقابة، حيث قررت النقابة الاشتراط على هؤلاء المؤديين بتغير أسمائهم والالتزام بالقيم والأخلاق الحميدة أمام الجمهور.