/673398/ياسر-عمر-رفع-الحد-الأدنى-للأجور-نتيجة-برنامج-الأصلاح-الاقتصادي-بالجمهورية-الجديدة

أشاد النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بقرارت الرئيس السيسي التي تم اصدارها اليوم بشأن رفع الحد الأدنى للأجور، واجراء إعلان بشأن تعيين 30 ألف مدرس سنويا لمدة 5 سنوات، بالإضافة إلى قرارت اخرى تهم العديد من القطاعات.

دوت الخليج

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج خبر اليوم، المذاع على قناة الحياة، مضيفا أن الحد الادنى للاجور قبل 2011 كان 700 جنيه، وتطور خلال السبع سنوات الماضية تحت قيادة الرئيس السيسي حتى وصل إلى 2700، منوها إلى أن زيادة الحد الأدنى للأجور جاءت بالاضافة إلى علاوتين بتكلفة نحو 8 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.

ياسر عمر: رفع الحد الأدنى للأجور نتيجة برنامج الأصلاح الاقتصادي بالجمهورية الجديدة

ونوه وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، النائب ياسر عمر، أن ما يشهده الاقتصاد المصري من نمو ايجابي غير مسبوق، وذلك بشهادة كافة المؤسسات الدولية، جاء نتيجة خطوات تم اتخاذها مسبقا وهو برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي سلكتة الدولة المصرية في عام 2016 والذي كان قرار جريء من قبل الرئيس السيسي ضحى من أجله بشعبيته وراهن على الشعب المصري وكان على قدر المسئولية.

نمو الاقتصاد المصري بسبب الاصلاح الاقتصادي

وتابع ياسر عمر أنه لولا نمو الاقتصاد لكان اتخاذ هذه القرارت مستحيل، بشأن زيادة المرتبات حيث انه يوجد دول قامت بتقليل الم

رتبات لموظفيها، بسبب تداعيات جائحة كورونا، مشيرا إلى ان العائد الذي حصلت عليه الدولة المصرية من برنامج الاصلاح الاقتصادي يتم توزيعه على الشعب باكمله بكافة فئاته.

تعيين 30 ألف مدرس سنوياً لمدة 5 سنوات

وعلق عمر على إجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنوياً لمدة 5 سنوات، وذلك لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم، مؤكدا انها خطوة من اجل بناء جيل جديد.

ولفت إلى أن وزارة التربية والتعليم حصرت العجز الذي تحتاجه على كافة المحافظات، وهو ما سيتم العمل عليه من خلال تعيين 30 ألف معلم سنويا، منوها اهمية القرارت في تحسين مستوى المعيشة ومعالجة مشكلة عجز المعلمين والنهوض بالبحث العلمى.