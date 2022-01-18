/673399/النائب-العام-يأمر-بإحالة-5متهمين-لمحكمة-الجنايات-فى-قضية-قتل-بسنت-بكفر-الدوار

أمـر السيد المستشـار النائـب الـعـام بإحالـة خمسـة متهمين محبوسين لمحكمـة الجنايـات؛ لارتكابهـم جريمـة الاتجـار بالبشر باستغلالهم ضعـف المـجـني عليهـا أمـام تهديداتهـم بنـشر صـور مخلـة منسوبة لهـا بقصـد استغلالها جنسيا وإجبارهـا على ممارسـة أفـعـال مـخـلـة، واتهـام بعضهـم بهـتـك عرضهـا بالقـوة والتهديد، وتهديدهـا بنـشـر صـور خادشـة لشرفهـا، وكان التهديـد مصحوبا بطلبـات منهـا، واعتدائهـم جميعـا بذلك على حرمـة حياتها الخاصة، وتعديهـم على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري باستخدام شبكة المعلومـات الدوليـة.

دوت الخليج

وكانت النيابة العامـة قـد أقامـت الدليـل قبـل المتهمين من شهادة ثلاثـة عـشـر شـاهدا، وإقـرارات المتهمين المقدمين للمحاكمـة وإقرارات متهمين آخريـن نسـخت صـورة مـن الأوراق لوقائع أخـرى مسندة إليهـم جـار الـتـصرف فيهـا؛ لكونهـم أطفـالا دون الثامنـة عـشـر مـن الـعمـر فـضـلا عـن تقريـر فـحـص الإدارة العامـة لتحقيـق الأدلـة الجنائيـة للصـور والمقاطـع المنسـوبة للفتاة، وتقريـر فـحـص الإدارة العامة للمساعدات الفنية لهواتف المتهمين، وسجلات إحـدى شركات الاتصـال الثابـت بهـا محادثات بين أحـد المتهمين والمتوفـاة. هـذا، وقـد لمسـت النيابة العامـة مـن خـلال تحقيقاتهـا في الواقعـة مـا عـانـت منـه المجـني عليهـا مـن كـرب أصابهـا مـن جـرم المتهمين، حتى اضـطـرت إلى الخلاص منـه بالتخلـص مـن حياتها. وعلى هـذا، فإن النيابـة العامـة تؤكـد تصديهـا بحـزم لمثـل جـرم المتهمين وملاحقـة مرتكبيـه، وتعقـب الدليـل المقـام قبلهـم.

النائب العام يأمر بإحالة 5متهمين لمحكمة الجنايات فى قضية قتل بسنت بكفر الدوار

وبمناسبة تلك الواقعة تهيب النيابة العامة بالمؤسسات العامة والخاصـة إلى تضافر جهودهـا نحـو مواجهـة مشكلة الانتحار في المجتمع، وتوجيـه الأبحـاث العلمية والمجتمعيـة لتوفير آليـات الوقاية منـه، ونبـذ الأسباب الداعيـة إليـه، وتكريس ذلك حتى في مناهج الدراسـة لأبنائنـا. كمـا تهيـب النيابـة العامـة بالمشرع المصري إلى إعادة النظر في تغليظ عقوبات جرائـم انتهاك حرمـة الحياة الخاصة والتهديد إذا مـا أفـضى بالمجـني عـليـه إلى التخلـص مـن حياته، كمثـل حالة المجني عليهـا في الواقعـة، وكـذا النظـر في تجريـم بيـع وتـداول حبـوب حفـظ الغـلال لغير المختصين باستخدامها، وتشـديد العقاب على بيعهـا للأطفـال بعدمـا لاحظـت في تحقيقـات تـلـك الواقعـة وغيرهـا سـهولة بيعهـا وتداولها بين الكافـة دون قيـود.

وأخيرا تهيـب النيابـة العامـة بالمؤسسات الإعلاميـة كـافـة وبالمواطنين مـن مسـتخدمي مواقع التواصل الاجتماعي خاصـة أن يتناولوا في حديثهـم معالجـة أسباب الانتحار، وسبل الوقاية منـه، والحفاظ على شبابنا، بدلًا من اللهـث والخوض في ملابسات وقائعـه الـتي تـكـون كـثـيـرا مـدعاة لوقوعـه وبيانـا لـوسـائله، سـواء بقصد أو بـدون قصـد.