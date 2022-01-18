تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام السودان

أستقر كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، على التشكيلة التي سيخوض بها مباراة السودان ضمن لقائات الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأستقر كيروش أن يجري بعض التبديلات عن اللقاء الماضي أمام غينيا بيساو، حيث سيبدأ أحمد سيد زيزو في التشكيل الاساسي على حساب عبد الله السعيد، بجانب عدم البدء بمحمود حمدي الونس الذي يعاني من الإصابة ويدخل محمد عبد المنعم بدلاً منه.

تشكيل مصر المتوقع أمام السودان كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

أيمن أشرف - محمد عبدالمنعم - أحمد حجازي - عمر كمال

خط الوسط: عمرو السولية - محمد النني – أحمد سيد زيزو زيزو

خط الهجوم: عمر مرموش - مصطفى محمد - محمد صلاح

القنوات الناقلة

ومن المقرر أن تذاع مباراة المنتخب المصري ونظيرة السوداني يوم الأربعاء المقبل الموافق 19 يناير الجاري، عبر قنوات beIN MAX 1 وbeIN MAX 2.

تاريخ مواجهات مصر والسودان

واجه منتخب مصر نظيرة السودان في كأس الأمم الأفريقية، في 5 مباريات، فاز المنتخب المصري 3 مرات، ومرة حسمها التعادل، بينما فاز المنتخب السوداني في لقاء.

حقق منتخب مصر الفوز على نظيره غينيا بيساو بهدف نظيف، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا.

نتيجة مباراة مصر وغينيا بيساو

وشهد اللقاء سيطرة من منتخب مصر على أحداثه، وأضاع لاعبي الفراعنة أكثر من هجمة عن طريق محمد صلاح، وأخطر فرص المباراة عن طريق مصطفى محمد التي جائت بالعارضة.

وحاول المنتخب المصري أن يفتتح التسجيل بلعب أكثر من عرضية خطيرة من عمر كمال الذي تألق خلال أحداث الشوط الأول.

وفي شوط المباراة الثاني أجرى كيروش عدة تغييرات بدخول تريزيجيه وأحمد سيد زيزو، مع محاولات من تحسين الأداء وتسجيل هدف التقدم.

وفي الدقيقة 69 أحرز محمد صلاح هدف مصر الأول بعد تمريرة متقنة من عمرو السولية، ليسكنها صلاح في الشباك على يسار حارس غينيا الذي لم يستطيع التصدي للكرة القوية.

وحاول منتخب غينيا أن يتعادل وأحرزوا هدف ولكن ألغاه حكم المباراة، بعدما عرقل بالدي عمر كمال عبد الواحد، ليخرج منتخب مصر فائزاً ويحصد أول 3 نقاط.

وبتلك النتيجة أصبح منتخب مصر في المركز الثاني خلف نيجيريا بثلاثة نفاط، بينما غينيا بيساو يمتلك نقطة واحدة في المركز الثالث.