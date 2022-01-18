هاني شاكر: لا تراجع في منع حسن شاكوش من الغناء..وهذا موقفه من بيكا

/673402/هاني-شاكر-لا-تراجع-في-منع-حسن-شاكوش-من-الغناءوهذا-موقفه-من-بيكا

تحدث الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، عن موقف النقابة من رجوع مطرب المهرجانات الشعبية حسن شاكوش وحمو بيكا للغناء مرة أخرى بعد وقفهما خلال الفترة الماضية، خاصة في ظل الجدل الناشب بشأن قرار تغيير أسمائهم لقبولهم في النقابة.

دوت الخليج يرصد موقف هاني شاكر من حسن شاكوش وحمو بيكا

وقال هاني شاكر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج مصر جديدة، أن وضع حسن شاكوش، مطرب المهرجانات، ما زال القرار قائما بعدم الغناء، لأن ما فعله يعد فعلا فاضحا فى الطريق العام، ولا تراجع أو استسلام عن هذا القرار، موضحاً أن النقابة أقرت بعض الشروط أهمها تغيير الأسماء الغريبة وتقديم أسماء معترف بها وذات معنى.

موقف هاني شاكر من حمو بيكا

اما عن المطرب حمو بيكا، فقال: «إن حمو سيسمح له دخول امتحانات النقابة بعد عام، وهدفنا هو احتواء جيل مطربي المهرجانات من المواهب فقط».

نقابة الموسيقيين تفتح بابها للمهرجانات

من جانبه، كشفت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر، عودة ثلاثة من مؤدي المهرجانات داخل النقابة، الذي تم منع التعامل معهم خلال الفترة الماضية، باعتبارهم أعضاء غير عاملين بالنقابة، حيث قررت النقابة الاشتراط على هؤلاء المؤديين بتغير أسمائهم والالتزام بالقيم والأخلاق الحميدة أمام الجمهور.

اعتذار حمو بيكا لهاني شاكر

من جانبه، تعددت الخلافات بين مطرب المهرجانات حمو بيكا والفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية في الأونة الأخيرة، وبين المنع والتصريح للعديد من المطربين، زادت الخلافات وتفاعل معها الكثيرين وكانت حديث الساعة.

قدم مطرب المهرجانات المصري حمو بيكا اعتذاره من نقيب المهن الموسيقية هاني شاكر، وذلك قبل ساعات قليلة من إحتفالات رأس السنة، وتمني حمو بيكا منه أن يعتيره إبنا من أبنائه.

وقام بتوجيه رسالة لهاني شاكر عبر صفحتة الرسمية علي موقع "فيسبوك" قائلاً: "الأستاذ هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، وأمير الغناء العربي بعتذر لحضرتك ولكل نقابة المهن الموسيقية عن كل ما صدر مني، وأستسمح حضرتك تقبل أعتذاري أنت وكل أساتذتي في النقابة، أنا مكنتش طالب أكتر من إني أشتغل، ومش طالب أكتر من التصريح السنوي، لأني عايز أشتغل وأشوف شغلي وحياتي".

مردفاً:" أتمني تقبل أعتذاري وتعتبرني أبن من أبنائك".

ولم تكن هذه المرة الأولي التي يعتذر فيها حمو بيكا إلي نقابة المهن الموسيقي، حيث أن له تاريخ كامل من الإعتذارات للنقابة ونعرضها لكم فيما يأتي.