/673403/حزب-الشعب-الجمهوري-عن-قرارات-الرئيس-هدايا-تاريخية-بداية-العام-الجديد

أثني حزب الشعب الجمهوري على القرارات التاريخية التي اتخذها الرئيس السيسي عبد الفتاح السيسى، اليوم مؤكدا أن قرارات رفع الحد الأدنى للأجور لـ٢٧٠٠ جنيه وإقرار علاوتين بـ8 مليارات جنيه وتعيين ٣٠ ألف مدرس سنويا لمدة 0 سنوات.. فضلا عن تخصيص 1,5 مليار جنيه لتمويل حافز الجودة الإضافي لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات تعتبر بمثابة هدية ثمينة يقدمها فخامة الرئيس للشعب المصري العظيم.

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كما ثمن الحزب أي قرارات من شأنها تحسين حياة المواطن المصري ومعاونته على مواجهه الظروف الاقتصادية الاستثنائية التي تضرب العالم بأكمله، مشيدا الحزب باهتمام القيادة السياسية المستمر بتخفيف الأعباء عن المواطنين مؤكدا أن الطبقات التي استهدفتها قرارات اليوم هي على رأس أولويات الحزب دائما ومحل اهتمام كوادره ونوابه في غرفتي البرلمان.

والجدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر عدة توجيهات لوزارة المالية، تتمثل في الآتي:

حزب الشعب الجمهوري عن قرارات الرئيس« هدايا تاريخية بداية العام الجديد»

- رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه.

- إقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.

- زيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 18 مليار جنيه.

- إجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنوياً لمدة 5 سنوات، وذلك لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم.

- اعتماد حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم، ليصل إجماليه إلى حوالي 3,1 مليار جنيه.

- تخصيص مبلغ 1,5 مليار جنيه لتمويل حافز الجودة الإضافي لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، فضلاً عن تمويل تنفيذ القانون الجديد الخاص بمرتبات الأساتذة المتفرغين.

- ضم تخصصات طب الأسنان والعلاج الطبيعي والتمريض إلى القرار السابق برفع مكافأة أطباء الامتياز، والتي تصرف لهم خلال فترة التدريب في سنة الامتياز.