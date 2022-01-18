/673404/عصام-خليل-الرئيس-خطواته-سباقة-لتحقيق-حياة-كريمة-للمواطنين-وإعداد-أجيال-رائدة

المصريين الأحرار مصر لاتعرف أنصاف الحلول..

قال الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، إن الجمهورية الجديدة تحت قيادة رشيدة تتخذ خطوات جريئة تفاجئ الجميع، بدأ من الإصلاح الاقتصادي وصولاً بقرارات سيادة الرئيس التي أثلج صدور المعلمين والموظفين والطامحين للتعيين.

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وأضاف، أن الرئيس يستهدف تحقيق حياة كريمة للكافة وخطواته السباقة تأتي وفق دراسات واستراتيجية بناءه غايتها خدمة الوطن والمواطنين، مؤكداً أنه أكثر الناس حرصاً على حقوق الشعب هو قائد يخاف ربه ويرعى القسم والأمانة.

وأوضح أن خطوة رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، وإقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليارات جنيه، المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية خطوة في درب يسعى إليه الرئيس السيسي للوصول تحقيق دخل جيد يضمن حياة رغدة للمواطنين.

وأكد رئيس حزب« المصريين الأحرار» في بيان له، أن اهتمام الدولة بقطاعات التعليم والصحة يعكس رؤية ثاقبة لإعداد أجيال واعدة وتقديم خدمات جيدة لأبنائنا بدأ من المهد بتوفير معلمين وتعزيز القطاع الصحي كونهما أحد ركائز بنيان وقوام الدولة.

المصريين الأحرار» مصر لاتعرف أنصاف الحلول

وتابع: «أن قرارات الرئيس رسالة واضحة بأننا لا نتعامل بأنصاف الحلول، وأولويات مصر تأسيس وخدمة نشء قويم وتوفير كافة السبل والإمكانات لتحقيق ذلك، و نتوجه بالتحية والتقدير للقائد والرئيس الذي يتحرك بخطوات سباقة».

وأشار إلى أن تعيين ٣٠ ألف معلم سنوياً لمدة 5 سنوات، وذلك لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم ويحد من أزمة المعلمين العاملين بنظام الحصة، واعتماد حافز إضافي لتطوير المعلمين، وتمويل حافز الجودة الإضافي لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية.