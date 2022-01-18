وزير التعليم : قرار الرئيس السيسى بشأن 150 ألف معلم تاريخى (فيديو)

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، أن الرئيس السيسى اتخذ قرارًا تاريخيًّا لم يحدث منذ فترات طويلة، فإضافة 150 ألف معلم خلال 5 سنوات أمرٌ غير مسبوق على مدار السنوات الـ20 الماضية.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" الذى يُقدمه الإعلامى سيد على، عبر شاشة "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أنه تم إجراء دراسات مفصلة لتحديد مناطق العجز وأى مراحل عمرية وأى مدارس وأى تخصصات، وهناك خريطة توضح أوجه العجز وعلى أساسها تم تحديد رقم 150 ألف معلم خلال 5 سنوات، وهو ما تم عرضه على الرئيس السيسى ووافق عليه.

وأكد أنّ تلك الإحصاءات يتم إبلاغ مديريات الصحة بها بشكل دائم، وهى تمثّل أساسًا تعتمد عليه وزارة الصحة فى اللجنة العليا للأوبئة لاتخاذ القرار الرسمى.

وأوضح شوقى أنّ مؤسسات الدولة بأكملها معنية بهذا الملف، مؤكدا أنّ العمل لا يتم بشكل منفرد، والقرارات التى تُتخذ تستند إلى أساس علمى وفقًا للأرقام، وأشار إلى أنّه لا يوجد أى قرار بشأن تعطيل الدراسة، وقال إنه لو صدر بالقرار بالتعطيل فلن يشمل الدراسة فقط، مبديًّا استغرابه بالتركيز على وضع الدراسة فقط.

وفى رسالة وصفها بأنها لطمأنة أولياء الأمور، أكّد الوزير أنّه لا يحدث أى تغيير فى أى شىء، داعيًّا كل من يستعد للامتحانات بإكمال طريقه منعًا لإضاعته وقت فى هذا.