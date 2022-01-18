وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" الذى يُقدمه الإعلامى سيد على، عبر شاشة "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أنه تم إجراء دراسات مفصلة لتحديد مناطق العجز وأى مراحل عمرية وأى مدارس وأى تخصصات، وهناك خريطة توضح أوجه العجز وعلى أساسها تم تحديد رقم 150 ألف معلم خلال 5 سنوات، وهو ما تم عرضه على الرئيس السيسى ووافق عليه.
وأكد أنّ تلك الإحصاءات يتم إبلاغ مديريات الصحة بها بشكل دائم، وهى تمثّل أساسًا تعتمد عليه وزارة الصحة فى اللجنة العليا للأوبئة لاتخاذ القرار الرسمى.
وأوضح شوقى أنّ مؤسسات الدولة بأكملها معنية بهذا الملف، مؤكدا أنّ العمل لا يتم بشكل منفرد، والقرارات التى تُتخذ تستند إلى أساس علمى وفقًا للأرقام، وأشار إلى أنّه لا يوجد أى قرار بشأن تعطيل الدراسة، وقال إنه لو صدر بالقرار بالتعطيل فلن يشمل الدراسة فقط، مبديًّا استغرابه بالتركيز على وضع الدراسة فقط.
وفى رسالة وصفها بأنها لطمأنة أولياء الأمور، أكّد الوزير أنّه لا يحدث أى تغيير فى أى شىء، داعيًّا كل من يستعد للامتحانات بإكمال طريقه منعًا لإضاعته وقت فى هذا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير التعليم : قرار الرئيس السيسى بشأن 150 ألف معلم تاريخى (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.