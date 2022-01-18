أسبوع الصقيع.. تفاصيل حالة الطقس خلال الـ6 أيام المقبلة (درجات الحرارة)

جدة - نرمين السيد - وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس غد الأربعاء، سيكون بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، فيما سيكون معتدلا على جنوب سيناء ومائل للبرودة على جنوب الصعيد، وشديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد، كما تتكون الثلوج على مرتفعات وسط سيناء.

طقس الأربعاء 19 يناير 2022

تتوقع الهيئة، سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث من 40% إلى 50% على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى على فترات متقطعة، بالإضافة إلى سقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريبا على مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

ويشهد طقس الأربعاء نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، بالإضافة إلى اضطراب فى حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط، وسرعة الرياح من 50 إلى 60 كم فى الساعة، وارتفاع الموج من 3 إلى 4 أمتار.

طقس الخميس 20 يناير والجمعة 21 يناير 2022

تتوقع وجود شبورة مائية صباحا من 4 إلى 8 صباحا تقريبا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

طقس السبت 22 يناير 2022

تتوقع وجود شبورة مائية من 4 إلى 8 صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، بالإضافة إلى نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

طقس الأحد 23 يناير 2022

تتوقع الهيئة نشاطا للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

ويشهد طقس الأحد أمطارا خفيفة إلى متوسطة بنسبة 30% على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

طقس الإثنين 24 يناير 2022

تتوقع الهيئة نشاطا للرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة بالإضافة إلى سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة 30% على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.