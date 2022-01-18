فى الدقيقة 74 من المباراة .. سفيان بوفال يتعادل لمنتخب المغرب بركلة جزاء أمام الجابون

نجح اللاعب المغربي سفيان بوفال تسجيل هدف منتخب المغرب الأول فى مرمى نظيره الجابونى خلال اللقاء الذى يجمعهما حاليا على ملعب "أحمدو أهيدوجو"، ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الثالثة من بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حالياً بالكاميرون وتستمر حتى السادس من شهر فبراير المقبل بمشاركة 24 منتخباً.

جاء هدف بوفال فى الدقيقة 74 من زمن اللقاء، عن طريق ركلة جزاء لتصبح النتيجة التعادل 1 - 1، وكان جيم ألفينا قد سجل هدف الجابون فى الدقيقة 21.

وبدأ منتخب المغرب اللقاء بالتشكيل التالى:

تشكيل المغرب

ويدخل منتخب المغرب مباراة اليوم في صدارة ترتيب المجموعة الثالثة، بعدما استطاع الفوز فى الجولة الأولى على حساب غانا بهدف نظيف، ثم تحقيق انتصار قوي على حساب شقيقه جزر القمر بثنائية نظيفة ليجمع 6 نقاط يضمن بها التواجد في الأدوار الإقصائية من البطولة.

ويأمل منتخب المغرب فى تحقيق الانتصار، خاصة أنه سبق وخسر أمام الجابون ودياً في طنجة عندما التقيا فى 2019 وهو ما يجعل أسود الأطلسي يرغبون فى رد الاعتبار.

وفى المقابل، يدخل منتخب الجابون مباراة اليوم فى المركز الثاني بالمجموعة الثالثة من بطولة كأس الأمم الأفريقية برصيد 4 نقاط جمعها من الفوز على جزر القمر بهدف نظيف في الجولة الأولى قبل أن يتعادل مع غانا إيجابيًا بنتيجة 1-1 في المباراة التي جمعتهما بالجولة الثانية.