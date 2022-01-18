جد الطفلة رودينا: حفيدتى تحظى برعاية صحية جيدة بعد استجابة الرئيس

قال السيد حسين، جد الطفلة رودينا، إن حفيدته تحظى برعاية صحية جيدة بعد توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بعلاجها على نفقة الدولة، وتابع: "فور توجيه الرئيس جاءت سيارة من الرئاسة وأخرى من معهد ناصر وفحصوها طبياً وأخذوا عينة دم منها، ومن ثم نقولها لمعهد ناصر".

وأضاف "حسين"، خلال اتصال ببرنامج "مساء دى أم سى"، الذى يقدمه الإعلامى رامى رضوان، عبر قناة "dmc"، أن حفيدته ستبدأ عمل الإشاعات اللازمة لمعرفة حقيقة ما تعانى منه والوقوف على التدخلات الطبية اللازمة بدءاً من غد الأربعاء.

ووجه "حسين"، الشكر للرئيس السيسى، قائلاً: "أنا مش لاقى كلمات توفيه حقه.. إيده في كل حتة بمصر ورغم كده بيفكر في الأطفال.. ورودينا قالت لى اليوم أنا نفسى أحضنه وأبوسه لأنه هو هيخلينى أجرى وألعب".