تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مطروح والسلوم يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.. هذا ما كشفت عنه الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والتي رصدتها آخر صور الأقمار الصناعية، ومن المتوقع أن تتقدم على طول السواحل الشمالية الغربية مع تقدم ساعات الليل.

وتستمر فرص سقوط الأمطار غدا الأربعاء على السواحل الشمالية والوجه البحرى تكون متفاوتة الشدة تمتد خفيفة إلى مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى. ويشهد اليوم الثلاثاء، انخفاض بالحرارة ليسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للبرودة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مائل للبرودة على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء. وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية، وأمطار خفيفة على جنوب سيناء ومناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر، مع وجود فرص تكون الشبورة على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأرصاد الجوية : سحب ممطرة على مطروح والسلوم .. وتوقعات بأمطار خفيفة على القاهرة غدا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.