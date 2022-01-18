- 1/2
- 2/2
شهد اللقاء الذي جمع منتخبا المغرب والجابون تسجيل هدفان خلال 3 دقائق، فى اللقاء الذى يجمعهما حاليا على ملعب "أحمدو أهيدوجو"، ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الثالثة من بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حالياً بالكاميرون وتستمر حتى السادس من شهر فبراير المقبل بمشاركة 24 منتخباً.
سجل نايف أكرد مدافع المنتخب المغربي هدف الجابون الثانى بالخطأ فى مرماه، فى الدقيقة 81، ونجح النجم اشرف حكيمى فى تسجيل هدف التعادل لأسوط الأطلسي فى الدقيقة 84 من تسديدة رائعة، لتصبح النتيجة 2 - 2.
وبدأ منتخب المغرب اللقاء بالتشكيل التالى:
تشكيل المغرب
ويدخل منتخب المغرب مباراة اليوم في صدارة ترتيب المجموعة الثالثة، بعدما استطاع الفوز فى الجولة الأولى على حساب غانا بهدف نظيف، ثم تحقيق انتصار قوي على حساب شقيقه جزر القمر بثنائية نظيفة ليجمع 6 نقاط يضمن بها التواجد في الأدوار الإقصائية من البطولة.
ويأمل منتخب المغرب فى تحقيق الانتصار، خاصة أنه سبق وخسر أمام الجابون ودياً في طنجة عندما التقيا فى 2019 وهو ما يجعل أسود الأطلسي يرغبون فى رد الاعتبار.
وفى المقابل، يدخل منتخب الجابون مباراة اليوم فى المركز الثاني بالمجموعة الثالثة من بطولة كأس الأمم الأفريقية برصيد 4 نقاط جمعها من الفوز على جزر القمر بهدف نظيف في الجولة الأولى قبل أن يتعادل مع غانا إيجابيًا بنتيجة 1-1 في المباراة التي جمعتهما بالجولة الثانية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر في 3 دقائق فقط .. الجابون والمغرب يسجلان هدفان والنتيجة 2 - 2 بأمم أفريقيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.