بالفيديو.. المنتخب المصري يختتم تدريباته أستعدادا لمواجهة السودان غدا

أدي المنتخب الوطني تدريباته الأخير في السادسة والنصف مساء اليوم بتوقيت الكاميرون على ملعب الجيش استعدادا للقاء السودان في الثامنة مساء غد ( التاسعة في القاهرة )، ضمن الجولة الأخيرة للمجموعة الرابعة لبطولة كأس الأمم الأفريقية. شارك جميع اللاعبين في المران، في حينواصل محمود حمدي "الونش" برنامجه العلاجي ، وأدى أحمد فتوح تدريبات منفردة شاركه في جزء منها عمر كمال لشعوره بالإجهاد. وتنتظر بعثة المنتخب الوطني نتائج مباراتي الغد في المجموعة الرابعة التي تقام في توقيت واحد لتحديد وجهة الفريق المقبلة. ويتجدد اللقاء بين منتخبي مصر والسودان غد الأربعاء، حيث يتقابل الفريقان فى الجولة الثالثة والأخيرة بالدور الأول ببطولة أمم افريقيا 2021، بعد أقل من شهر على مواجهتهما فى بطولة كأس العرب التى أقيمت فى قطر ديسمبر الماضى وانتهت بفوز مصر بخماسية نظيفة.

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