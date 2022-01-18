تحذير للكبار .. جزر القمر تحقق أولي مفاجات أمم أفريقيا وتقصي غانا من البطولة

حقق منتخب جزر القمر فوزاً تاريخياً على غانا بنتيجة 3-2 في مباراة نارية جمعت الفريقين مساء اليوم الثلاثاء على ملعب "رومدي أدجيا" ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة 3 في بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حالياً في الكاميرون وتستمر حتى السادس من فبراير المقبل بمشاركة 24 منتخباً.

سجل أهداف منتخب جزر القمر كل من ألفاردو بن، وأحمد موغني (هدفين) في الدقائق 4، 62، و85 على التوالي.

بينما سجل منتخب غانا هدفيه عن طريق كل من ريشموند بواكي، وألكسندر دجيكو في الدقيقتين 64، و77 على التوالي.

بهذه النتيجة نجح منتخب جزر القمر التواجد في المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط جمعها من الفوز في مباراة وتلقي هزيمتين وتسجيل 3 أهداف وتلقي 5.

بينما تذيل منتخب غانا ترتيب المجموعة الثالثة برصيد نقطة واحدة جمعها من التعادل أمام الجابون والخسارة أمام المغرب وجزر القمر وسجل 3 أهداف وتلقى 5.وسجل ألفاردو بن لاعب منتخب جزر القمر أسرع أهداف بطولة كأس الأمم الإفريقية بعدما سجل في غانا بعد مرور 3 دقائق و16 ثانية فقط.