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محمد سياف - ابو ظبي - كشف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي عن مسابقة المعلمين الجديدة بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تعيين عدد 30 ألف معلم سنوياً لمدة 5 سنوات بإجمالي 150 ألف معلم وذلك لسد العجز الكبير في أعداد المعلمين والذي نتج من توقف الحكومة عن تعيين معلمين جدد، وفي المقابل يتم خروج عدد كبير من المعلمين سنوياً على المعاش، وأن ذلك ظهر جليا وواضحاً مع بدء العام الدراسي الحالي، حيث كان هناك عجزكبير في أعداد المعلمين حاولت الوزارة بشتي الطرق أن توفره.

وزير التعليم يكشف عن مسابقة المعلمين بعد إعلان الرئيس السيسي تعيين 150 ألف معلم:-

وأشار وزير التربية والتعليم بأن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم عن تعيين معلمين جدد بواقع30 ألف معلم لمدة خمس سنوات، إنما يعكس الاهتمام الكبير الذي يبديه سيادته تجاه تطوير العملية التعليمية في مصر، حيث تحدث الرئيس عن التعيين وليس عن عقود على الرغم من أن ذلك سوف يكلف خزينة الدولة سنوياً مليار جنيه لمدة خمسة سنوات.

وأضاف وزير التربية والتعليم، بأن اهتمام السيد الرئيس لم يقتصر فقط على تعيين معلمين جدد، وإنما أمتد أيضاً بالمعلمين الحاليين المعينين، حيث أمر الرئيس بزيادة حوافزهم.

وأوضح وزير التربية والتعليم في حديثة لبوابة الأهرام بأن الخطوات المقبلة بعد إعلان الرئيس عن تعيين 30 ألف معلم، ستكون كالآتي:-

ستقوم وزارة التربية والتعليم بالتشاور مع الجهاز المركزي للتنظيم والادارة حول التخصصات والمواصفات المطلوبة والتي سوف يتم الاعلان عنها في المسابقة بشكل رسمي.

ستكون المسابقة على أعلي درجات النزاهة والشفافية دون أي وساطات، وستكون الفرصة فقط للأكفأ.

المسابقة سوف تكون عامة ومفتوحة أمام الجميع سواء من عمل سابقاً بالعقد أو الحصة أو متطوع، وسيتم اختيار الأكفأ فقط .

وأكد وزير التربية والتعليم بأنه يجب أن يعلم الجميع بأن الدولة لم ولن تقصر في تطوير العملية التعليمية سواء بتعيين معلمين جدد، أو برفع المستوي المادي والمهني للمعلمين الحاليين، وهو ما ظهر في إعلان السيد الرئيس اليوم حول تعيين معلمين جدد ، وزيادة حوافز المعلمين المعينين بالفعل، وأن ذلك رسالة شخصية من الرئيس للمعلمين، بأن المعلم هو العنصر الاساسي لنجاح العملية التعلمية، وأنه لا غني عن المعلم أبداً.