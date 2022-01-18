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محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت وزارة المالية بأنها تسابق الزمن الأن من أجل الانتهاء من وضع مشروع الموازنة العامة للدولة العام المالي المقبل 2022/2023 وذلك من أجل إرسالها إلى مجلس النواب لمناقشتها، قبل حلول شهر يوليو المقبل، موعد بدء العام المالي الجديد، وذلك من أجل تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بخصوص رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، وإقرار علاوات الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بالإضافة إلى تعيين 30 ألف معلم لمدة 5 سنوات، جاء ذلك في الاجتماع الذي عقده السيد الرئيس مع وزير المالية الدكتور محمد معيط ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي.

موعد تطبيق الحد الأدنى للأجور وصرف العلاوات الجديدة للموظفين والحوافز الإضافية:-

من جهته صرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن السيد الرئيس قد وجهة في الاجتماع زيادة الحافز الاضافي للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والتي تصل تكلفتها إلى 18 مليا جنيه.

وبهذا سوف يحصل العاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية على علاوة دورية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي بالاضافة إلى الحافز الإضافي، أما العاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية سوف يحصلون على علاوة دورية بقيمة 13% من الأجر الاساسي بالاضافة إلى الحافز الاضافي.

وأضاف السفير بسام راضي ، بأنه أيضاً سوف يتم الاعلان عن مسابقة لتعيين 30 ألف معلم سنوياً لمدة 5 سنوات، من أجل تلبية احتياجات قطاع التعليم، بالاضافة إلى إقرار حافز إضافي للمعلمين لكي يصل إجمالية إلى 3.1 مليار جنيه.

كما وجه الرئيس في الاجتماعي أيضاً ضم تخصصات أطباء الأسنان والعلاج الطبيعي وأعضاء التمريض إلى القرار الخاص برفع مكافآة أطباء الأمتياز والتي تصرف لهم خلال فترة التدريب في سنة الامتياز.

كذلك فقد تم تخصيص مبلغ 1.5 مليار جنيه لتمويل حافز الجودة الاضافي لأعضاء هيئات التدريس بالجامعات والمراكز والمعاهد البحثية.