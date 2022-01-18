/673405/كأس-أمم-أفريقيا-غانا-تودع-البطولة-بخسارة-مؤلمة-أمام-جزر-القمر

حقق منتخب جزر القمر الفوز على نظيره غانا بنتيجة 3/2، ضمن لقائات الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وشهدت المباراة العديد من الفرص الضائعة لمنتخب غانا في ظل التألق الكبير لحارس جزر القمر، الذين أستغلوا الهجمات المرتدة بشكل مميز وسجلوا 3 أهداف.

وسجل لمنتخب جزر القمر كلاً من الفاردو بن نابوهان في الدقيقة الرابعة، وأحرز أحمد مغني هدفين في الدقيقة 61 و85، بينما أحرز لمنتخب ريتموند بواكي في الدقيقة 64 ودجيكو بالدقيقة 77.

ويعد ذلك أول فوز لمنتخب جزر القمر في بطولة كأس أمم أفريقيا في أول مشاركة بتاريخهم، وشهدت المبارة حاتالة طرد لإندريه أيوا في الدقيقة 25.

وبتلك النتيجة تأهلت المغرب كمركز أول برصيد 7 نقاط، والجابون في المركز الثاني بخمسة نقاط، وجزر القمر بالمركز الثالث برصيد 3 نقاط في انتظار الهدايا حتى يتأهل كأحسن توالت.

تشكيل غانا لمواجهة جزر القمر

حراسة المرمى: جوسيف ولاكوت.

خط الدفاع: أندي يادوم، دانيل أمارتي، اليكساندر دجيكو، عبد الرحمن بابا.

خط الوسط: توماس بارتي، عبدول فاتاو إسحاقو، دانيال كوفي كيريه.

خط الهجوم: جوردان أيو، أندريه أيو، كمال الدين سليمانا.

كأس أمم أفريقيا.. زيمبابوي تفوز على غينيا وتودع البطولة

حق منتخب زيمبابوي الفوز على نظيره غينيا بنتيجة 2/1، ضمن لقائات الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا الكاميرون 2021.

وقدم منتخب زيمبابوي شوط أول كبير حيث هاجم بقوة على مرمى غينيا، بعدما ودع البطولة بشكل رسمي ولا يوجد فرصة لتأهله كمركز ثاني.

وأفتتح موسونا الأهداف في الدقيقة 26، ثم عزز كاهاتشي بالهدف الثاني في الدقيقة 43، ليصعب من مهمة غينيا نحو العودة في المباراة.

وفي بداية الشوط الثاني حاول المنتخب الغيني أن يعدل من النتيجة وسجلوا هدف في الدقيقة 49 عن طريق نابي كيتا، وحاولوا أن يسجلوا هدف التعادلعن طريق أكثر من فرصة خطيرة لهم، وولكن حافظ في الأخير منتخب زيمبابوي على تقدمه بنتيجة 2/1.

وبتلك يتأهل منتخب السنغال كمركز أول برصيد 5 نقاط، وفي المركز الثاني غينيا بأربعة نقاط، ومالاوي بنفس الرصيد بالمركز الثالث، في انتظار باقي نتائج المجموعا نحو التأهل كأحسن توالت.