/673407/نبيلة-مكرم-مبادرة-شباب-رواد-الأعمال-المصريين-بالخارج-والأفارقة-جاءت-تنفيذا-لتوصيات-منتدى-شباب-العالم

قالت السفيرة السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أنه تم الاعلان عن إطلاق مبادرة "شباب رواد الأعمال المصريين بالخارج والأفارقة، موضحة أنها تاتي تنفيذا لتوصيات منتدى شباب العالم،وذلك بتنسيق مع مجموعات عمل مشتركة مع الشباب الأفارقة منأجل دعم الشباب من رواد الأعمال في مصر وأفريقيا، لتصبح أول تجمع لرواد الأعمال المصريين بالخارج والأفارقة.

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ونوهت وزيرة الهجرة خلال مداخلة لها عبر برنامج خبر اليوم، المذاع على فضائية الحياة، أنه المبادرة من شأنها ربط شباب مصر بالخارج والداخل من رواد الأعمال، إضافة إلى توسيع آفق التعاون مع الأشقاء من الشباب الأفريقي، حيث التعاون المشترك مع شباب رواد الاعمال والربط بينهم.

نبيلة مكرم: مبادرة شباب رواد الأعمال المصريين بالخارج والأفارقة جاءت تنفيذا لتوصيات منتدى شباب العالم

واوضحت الوزيرة نبيلة مكرم، أن فور توصيات الرئيس السيسي بمنتدى شباب العالم، قامت وزارة الهجرة بتنفيذها مبارشرة على ارض الواقع من خلال هذه المبادرة.

وزيرة الهجرة: جناح وزارة الهجرة شهد اقبال كبير من المشاركين بمنتدى شباب العالم

تجدر الإشارة إلى أنه في ختام فعاليات منتدى شباب العالم، قالت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، أن جناح الوزارة شهد إقبالا كبيرا من المشاركين، موضحة أن الجمهور أشاد بتجربة المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، والذي يعد الأول من نوعه في مصر في إطار تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030«.

وأكدت مكرم أن المركز هو أحد الأذرع الرئيسية لمبادرة «مراكب النجاة، التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي في منتدى شباب العالم 2019، والتي تشدد على توفير الفرص الآمنة للشباب بديلا عن الهجرة غير الشرعية.