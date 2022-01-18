/673409/مرثا-محروس-زيادة-الأجور-والعلاوات-دليلا-علي-شعور-الدولة-والجهات-السياسية-بالمواطنين

أشادت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين لحزب حماة الوطن ووكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بدورها علي تصريحات السيد الرئيس اليوم فيما يخص القرارات التي أعلن عنها برفع الحد الأدنى للأجور.

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وقالت محروس " في رأيي أن تهنئة الرئيس للمصريين بالعام الجديد ٢٠٢٢ قد أتمت بأفضل صورة ممكنة وكما نوهت سابقا أننا بدأنا نحصد أولي ثمار نجاح الجمهورية الجديدة بالإضافة إلى أن قرارات اليوم تجعل المواطنين يرون ملامح هذا النجاح.

مرثا محروس: زيادة الأجور والعلاوات دليلا علي شعور الدولة والجهات السياسية بالمواطنين

واضافت "عضوة البرلمان" زيادة الأجور والعلاوات دليلا علي شعور الدولة والجهات السياسية بالمواطنين مما يعكس الاتجاه الإيجابي لمسار الدولة، كما نوهت "محروس" أن الدولة أصبحت تقوم بعملية إنعاش في مؤسساتها بقراراتها التحفيزية وأكدت علي سعادتها بتخصيص ميزانية لتطوير المنظومة التعليمية كاملة موضحة أن المعلمين هم ركيزة أساسية قادرة علي خلق وعي بالإضافة إلي أنهم عضو هام ومكمل في خطة بناء الجمهورية المصرية الجديدة وهذا ما أكدته سابقا في كلمتها في الجلسة العامة امام وزير التربية والتعليم، كما أوضحت قائلة إذا أستعرضنا جهود الدولة اليوم وقراراتها علي كافة المستويات سوف نري أن الدولة تحاول بذل قصارى جهدها في تطبيق اهم المعايير العالمية للتطوير.

قرارت الرئيس السيسي

هذا ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي وزارة المالية بعدد من القرارات نرصدها في السطور التالية :

. رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه.

. إقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.

. زيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 18 مليار جنيه.

. إجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنوياً لمدة 5 سنوات، وذلك لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم.

. اعتماد حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم، ليصل إجماليه إلى حوالي 3,1 مليار جنيه.

. تخصيص مبلغ 1,5 مليار جنيه لتمويل حافز الجودة الإضافي لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، فضلاً عن تمويل تنفيذ القانون الجديد الخاص بمرتبات الأساتذة المتفرغين.

. ضم تخصصات طب الأسنان والعلاج الطبيعي والتمريض إلى القرار السابق برفع مكافأة أطباء الامتياز، والتي تصرف لهم خلال فترة التدريب في سنة الامتياز.