/673411/ترتيب-المجموعة-الثالثة-في-كأس-أمم-إفريقيا-غانا-تودع-البطولة

انتهت أحداث الجولة الثالثة من ثالث مجموعات، نهائيات بطولة كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون، منذ لحظات، بصافرة نهاية مباراة المغرب والجابون.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

تناثرت النقاط الفاصلة والمؤهلة للدور ثمن النهائي، من نهائيات بطولة كأس أمم إفريقيا ، ليحسم منتخب الجابون مركز في الدور الـ 16 بجانب المغرب.

ترتيب المجموعة الثالثة:

1- المغرب برصيد 7 نقاط.

2- الجابون برصيد 5 نقاط.

3- جزر القمر برصيد ثلاث نقاط.

4- غانا برصيد نقطة وحيده.

نتيجة مباراة المغرب والجابون

انتهت أحداث مباراة المغرب والجابون، بنتيجة التعادل الإيجابي بهدفين مقابل هدفين، في لقاء جمع بين المنتخبين في ثالث وختام جولات، المجموعة الثالثة من نهائيات بطولة كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون.

تقدم المنتخب الجابوني في نتيجة المباراة بالهدف الأول، ليعود المغرب، في اللقاء بالتعادل، ويزيد الأول بالثاني، ويعود الأخير بالتعادل مرة آخرى.

افتتح منتخب الجابون سجل التهديف في المباراة في الدقيقة الـ 22 من عمر المباراة، عن طريق جيم ألفينا، من خلال ركلة مرمى للجابون نفذها جيان نويل أمونومي بتمريرة طولية إلى وسط ملعب المغرب حيث أخطأها المدافعين بشكل غريب أدى إلى وصول الكرة لأقدام جيم ألفينا المنفرد بالمرمى والذي لم يجد أي صعوبة في وضع الكرة داخل الشباك.

وعاد منتخب المغرب بالتعادل في المباراة في الدقيقة الـ 73 من عمر اللقاء، عن طريق سفيان بوفال، من خلال تنفيذ ناجح لركلة الجزاء عن طريق سفيان بوفال بتسديدة قوية في أقصى الزاوية اليمنى للمرمى لم يتمكن الحارس جيان نويل أمونومي من التعامل معها.

الجابون يضرب بالثاني

رد منتخب الجابون بالتقدم في نتيجة المباراة للمرة الثانية، بالهدف الثاني في الدقيقة الـ 81 من عمر اللقاء، من خلال انطلاقة سريعة من جيم الفينا على الجبهة اليسرى أنهاها بعرضية متوسطة الإرتفاع إصطدمت بقدم المدافع نايف أكرد وسكنت مباشرة إلى داخل الشباك.

اختتم المنتخب المغربي سجل التهديف في المباراة، في الدقيقة الـ 84 من عمر المباراة، عن طريق أشرف حكيمي، من خلال كرة ثابتة من الجانب الأيمن يسكنها حكيمي في الشباك على يمين حارس الجابون، المتألق في المباراة.