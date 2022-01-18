/673412/رشا-اسحق-قرارات-الرئيس-السيسي-برفع-الحد-الأأدنى-للأجور-تؤكد-اهتمام-الدولة-بالمواطنين

قالت النائبة رشا اسحق أمين سر لجنة حقوق الانسان أن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بعد استعراض مشروع موازنة العام المالي القادم ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣ في اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي وزير المالية و الدكتور محمد معيط وزير المالية و السيد احمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية و الدكتور ايهاب ابو عيش نائب وزير المالية للخرانة العامة؛ في اطار اهتمام سيادته ببناء الانسان ، و استعادة الهوية المصرية، و زيادة الوعي و الانتماء الوطني .

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ونوهت ان القرارات جاءت تطبيقا لما جائت به الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في مجال حق الانسان في التعليم و في الصحة و في العمل و في تحسين جودة حياة المواطن المصري بصفة عامة .

رشا اسحق: قرارات الرئيس السيسي برفع الحد الأأدنى للأجور تؤكد اهتمام الدولة بالمواطنين

و انصبت هذه القرارات لتحسين جودة العملية التعليمية من خلال سد العجز في عدد المدرسين، مع الاهتمام بتدريبهم و تأهليهم و اعدادهم الاعداد الجيد ليتمكنوا من دورهم في بناء الطفل و تربية و تعليم طلابنا في المراحل التعليمية المختلفة .

تحسين مستوي الصحة و الارتقاء بمستوي معيشة كافة الاطقم الطبية

وتابعت:” جاءت ايضا هذه القرارات لتحسين مستوي الصحة و الارتقاء بمستوي معيشة كافة الاطقم الطبية من تخصصات طب الاسنان و العلاج الطبيعي و التمريض برفع مكافاة اطباء الامتياز و التي تصرف لهم خلال فترة التدريب.

وأكملت اسحث:| من اهم نتائج هذه القرارات تشجيع الاستثمار و تهيئة البيئة الملائمة له و استعراض محاور استراتيجية تطوير المنظومة الجمركية و الوفورات التي تتحقق للمستوردين نتيجة ميكنة و حوكمة منظومة الجمارك ، بالإضافة لتبسيط إجراءات الافراج الجمركي و تطوير المنظومة الجمركية ، حيث وجه سيادة الرئيس بمواصلة العمل علي خفض ازمنة الافراج للوصول بها الي ذات يوم ورود الشحنات ، مع ضرورة مراعاة كافة المعايير العالمية لجودة السلع الواردة الي مصر”.

واختتمت:” كانت ايضا من اهم اهداف قرارات اليوم اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتسهيل التعامل مع الممولين لمصلحة الضرائب و تفعيل الهيكل التنظيمي الموحد لمصلحة الضرائب. زيادة بند الأجور الي حوالي ٤٠٠ مليار جنيه يأتي في اطار تحسين اوضاع الاسرة المصرية و الارتقاء بمستوي معيشتها ليعيشوا الحياة الكريمة التي تليق بهم في الجمهورية الجديدة”.