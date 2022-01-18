/673413/ميدو-يوجه-التحيه-إلى-باتريس-كارتيرون-بسبب-دعم-يوسف-أوباما

أكد الإعلامي أحمد حسام ميدو، أن دعم باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك ليوسف أوباما لاعب الفريق أمر جيد للغاية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "الريمونتادا" "ألقي التحية لباتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك بسبب الرد على سؤال يوسف أوباما خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة، وأنه لا يجب الهجوم على اللاعب".

وزاد "يوسف أوباما يعيش فترة من تراجع المستوى ومن الممكن أن تحدث لأي لاعب كرة قدم، ومتأكد أنه سوف يعود من جديد للظهور بشكل جيد خلال الفترة المقبلة".

واختتم "بطولة كأس الرابطة المصرية غير هامة لبعض الفرق فهمي تجريبية لعودة بطولة الدوري المصري والأهم التركيز والخروج بنتائج إيجابية بعد نهاية دور المجموعات، وكل مدرب لديه الفكر الخاص به".

كارتيرون: أوباما أحسن صانع ألعاب في أفريقيا

تحدث باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك، عقب خسارة الفريق أمام فاركو بنتيجة 1/0، ضمن لقائات الجولة الثانية من كأس الرابطة المصرية.

وقال كارتيرون خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: " أوباما احسن لاعب رقم 10 في افريقيا ولاعب مفيد ومهم، فهمو يصنع أللعب بشكل مميز ونعتمد عليه بشكل أساسي".

وأضاف: "عندنا غيابات كتير وليس معني إضاعة أوباما لركلة جزاء في المباراة الماضية أمام إنبي أنه سيئ، أي لاعب وارد أن يهدر ركبة جزاء".

حقق فاركو الفوز على نظيره الزمالك بنتيجة 2/0، على ملعب "الاسكندرية”، ضمن مباريات الجولة الثانية من كأس الرابطة المصرية.

وبدأ فاركو المباراة بقوة وسجل الهدف الأول عن طريق عبد الله بكري في الدقيقة الثالثة برأسية قوية، ثم حاول، الزمالك العودة ولم ينجح لينتهب الشوط الأول بتقدم فاركو بهدف نظيف.

وفي شوط المباراة الثاني أجرى الزمالك بعض التغييرات ولكنهم لم ينجحوا من تعديل النتيجة، لتحتب ركلة جزاء في الدقيقة 86 ليسجلها أحمد مودي، ليحقق فاركو فوز هام وغالي على الزمالك في ظل غياب أكثر من لاعب من القلعة البيضاء.

وبتلك النتيجة أرتفع رصيد فاركو لثلاثة نقاط، بينما توقف رصيد الزمالك عن نقطة وحيده.