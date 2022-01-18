/673414/هل-نقابة-الموسيقيين-وصلت-لحل-في-أزمة-مطربي-المهرجانات-بتغيير-اسمائهم-تعرف-على-التفاصيل

بعد إعلان مطربى المهرجانات عن تغير اسمائهم، بسبب شروط نقابة المهن الموسيقية بعد تجاوزهم الاختبارات على توقيعهم على عقود موافقة لتغير أسمائهم، حتى يتم قبولهم رسميًا بداخل أسوار النقابة.

دوت الخليج

مصطفى عناب ضيف تامر أمين

تحدث مطرب المهرجانات عنبة والذي غير اسمه إلى مصطفى عناب، عبر برنامج "أخر النهار" المذاع عبر قناة النهار الفضائية، أنه اجتاز جميع اختبارات النقابة، وقام اعضاء بداخل النقابة بالتحدث معه بشأن تغير اسمه الفنى، وتم التوقيع على ورقة لتغير اسمه الى اسم اخر، وانها أحد شروط القبول بالنقابة".

ونوه عنبة على موافقته على تغير اسمه الفنى، وقال: "أنا وافقت خلاص على تغيير اسمي الفني من مصطفى عنبة، وبقيت مصطفى عناب".

حسن شاكوش يكتفي بوضع صورته دون الاسم

وعلى هذا الأساس تخلى مطرب المهرجانات حسن شاكوش عن اسمه مشيرًا إلا أنه لا يحتاج إلى وضعه على بوستر الحفلات فصورته تكفي، خاصة بعد الشهرة الواسعة التي حققها.

حمو بيكا يخضع لشروط النقابة

وأعرب حمو بيكا عن موافقته على كل شروط النقابة في سبيل العمل و «أكل العيش» مضيفًا: "أنا عايز اكل عيش، ومعنديش أى مشكلة أن أغير اسمي إلى اسمي الحقيقي بدل حمو بيكا، النقابة تعمل الذي تشوفه من وجهة نظرها صحيح بس اشتغل".

المهن الموسيقية ترد على شرط تغير الاسماء

وجاء الرد من نقابة المهن الموسيقية، ووضح محمد ابو اليزيد حول الشروط النقابة التى وجهتها لمطربى المهرجانات لتغير أسماهم، بانها ليست مخصصة لمغنى الشعبى، بل هو امر طبيعي وهناك فنانين قاموا بتغير اسماهم الى اسم فنى مناسب.

وصرح الوكيل الاول لنقابة المهن الموسيقية، لـ"دوت الخليج"، بانه تغير الأسم امر طبيعي، وانه ليس من المنطق ان أسجل أسماء مغنيين كـ" طيخا" وعنبة" وكزبرة" و " حمو بيكا" وغيرهم، ويجب ان يكون هناك اسم راقى".

وتابع أبو اليزيد:" أن بعد إخداع كشف الإختبارات وقبولهم، نكون فى حديث معهم بسبب اسمائهم، ونعلمهم بأن هذه الاسماء لا تليق بمغنيين مسجلين بالنقابة، وأمر تغير الاسماء ليس جديد ولم يتم فرضه على مطربى المهرجانات الشعبى فقط، هناك العديد من نجوم المعروفين قاموا بتغير اساميهم".

وأضاف الوكيل الأول للنقابة، "بأن مطربى المهرجانات تم اختبارهم، واذهلنا بسبب أن اصواتهم جيدة، ولكن منطقة المهرجانات كانت مسيطرة، ولكن بعد منع الفلاشة أصبح الوضع فى رقابة النقابة".

نقابة الموسيقيين تفتح بابها للمهرجانات

كشفت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر، عودة ثلاثة من مؤدي المهرجانات داخل النقابة، الذي تم منع التعامل معهم خلال الفترة الماضية، باعتبارهم أعضاء غير عاملين بالنقابة، حيث قررت النقابة الاشتراط على هؤلاء المؤديين بتغير أسمائهم والالتزام بالقيم والأخلاق الحميدة أمام الجمهور.