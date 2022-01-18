/673415/ترتيب-المجموعة-الثانية-في-كأس-أمم-أفريقيا-السنغال-تتصدر

انتهت مباريات المجموعة الثانية اليوم بلعب لقائين ضمن الجولة الثالثة والأخيرة، من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

زيمبابوي تفوز على غينيا وتودع البطولة

حق منتخب زيمبابوي الفوز على نظيره غينيا بنتيجة 2/1، وقدم منتخب زيمبابوي شوط أول كبير حيث هاجم بقوة على مرمى غينيا، بعدما ودع البطولة بشكل رسمي ولا يوجد فرصة لتأهله كمركز ثاني.

وأفتتح موسونا الأهداف في الدقيقة 26، ثم عزز كاهاتشي بالهدف الثاني في الدقيقة 43، ليصعب من مهمة غينيا نحو العودة في المباراة.

وفي بداية الشوط الثاني حاول المنتخب الغيني أن يعدل من النتيجة وسجلوا هدف في الدقيقة 49 عن طريق نابي كيتا، وحاولوا أن يسجلوا هدف التعادلعن طريق أكثر من فرصة خطيرة لهم، وولكن حافظ في الأخير منتخب زيمبابوي على تقدمه بنتيجة 2/1.

التعادل السلبي يحسم لقاء السنغال

انتهت أحداث مباراة السنغال ومالاوي، بنتيجة التعادل السلبي، وشهد اللقاء ضغط من الأخير طوال أحداث المباراة، في محاولة تسجيل هدف التقدم والفوز، ولكن في المقابل كان لمنتخب السنغال رد أخر في وبقوة بقيادة ساديو مانى، ولكن دفاعات مالاوي كانت له بالمرصاد.

وتحصل منتخب مالاوي على ضربة جزاء في المباراة في الدقيقة الـ 76، ولكن الفار وحكم اللقاء كان لهم رأي آخر في حسم ضربة الجزاء، ويلغى الركلة، بعد العودة لتقنية الفيديو.

تشكيل السنغال الرسمي للمباراة:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: ساليو ساليس، عبده ديالو، كاليدو كوليبالي، ناملبيس ميندي

خط الوسط: إدريسا جايي، شيخو كوياتي، بونا سار

خط الهجوم: محمد ديالو، ساديو ماني، بواليا ديا

تشكيل مالاوي للمباراة:

حراسة المرمى: تشارلز ثومو

خط الدفاع: ستانلي سانودي، لورانس تشازيا، دينيس تشمبيزي، جوميزجاني شيروا

خط الوسط: ميشيان إمهون، شيمويموي إدانا، جون باندا

خط الهجوم: فرانسيسكو مادينغا، خودا مويايا، هيلانجز ماهانجو

ترتيب المجموعة الثانية من كأس أمم أفريقيا

وبتلك النتائج وبعد نهاية الجولة الأخيرة من المجموعة أصبخ منتخب السنغال في المركز الأول برصيد 5 نقاط، ويليه غينيا ثانياً بأربعة نقاط وتأهلا الفريقين بشكل رسمي.

وجاء منتخب مالاوي في المركز الثالث بـ 4 نقاط، في انتظار باقي مباريات المجموعات للتأهل كأحسن توالت، وأحتلت زيمبابوي المركز الرابع والأخير برصيد 3 نقاط وودعت البطولة بشكل رسمي.