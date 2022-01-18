/673416/يحيى-الفخراني-عن-حصوله-على-جائزة-قرطاج-كأول-عربي-محدش-فرحلي

تحدث الفنان يحيى الفخراني في الجزء الثاني من حلقته مع صاحبة السعادة، الذي تقدمه الفنانة القديرة إسعاد يونس، عن حصوله على جائزة مهرجان قرطاج، كأول مصري وعربي في ذلك الوقت، عن فيلم «خرج ولم يعد».

دوت الخليج يرصد كواليس يحيي الفخراني مع جائزة مهرجان كرطاج

وقال يحيى الفخراني، خلال البرنامج: «مكنتش على بالي اني أخد جايزة، كنت قاعد في الاوضة يوم مهرجان قرطاج، جالي تليفون بتقولي انا سكرتيرة شوكراي، مكنتش اعرف مين ده، ومحمد خان قالي إنزل أكيد عايزك في فيلم دا حد مهم جدا».

واستكمل حديثه: «نزلت وقالي إني ممثل كويس وبس، بعدها طلعت قولتلهم ولا كان عايزني في فيلم ولا حاجة نزلتوتي على الفاضي»

يحيى الفخراني يكشف عدم رضاء الحاضرين عن حصوله على جائزة قرطاج

وأضاف يحيي الفخراني مشيرا إلى عدم رضاء الحكام عن حصوله على الجائزة، فقال: «طلع أنه عايز يتأكد إني أستاهل الجايزة عشان كان معايا عمالقة في الوقت ده منهم فريد شوقي، وهو اللي كان مسؤول لجنة التحكيم».

واختتم حديثه معربا عن استيائه: «مفيش حد فرحلي، ووقتها انا مفرحتش، كان بيقولوا اني قدامي كتير مايخدهاش في اي وقت ليه، إحنا أولى، وأما نزلت من المسرح سألت فريد شوقي انت زعلت قالي لا وخدني بالحضن، وقالي هو وعادل امام انت دلوقتي بتمثل مصر».

و كشفت لميس جابر، لأول مرة عن دخول الفنان القدير يحيى الفخراني في حالة إكتئاب وحزن شديدة، وذلك بعد تخرجه من الجامعة وزواجه وابتعاده عن التمثيل في ذلك الوقت، بعد أن حاز على عدد كبير من الجوائز طوال فترة دراسته في كلية الطب.

وقالت لميس جابر، خلال لقائها مع إسعاد يونس في برنامج «صاحبة السعادة»، المذاع عبر قناة dmc: «يحيى الفخراني كان في حالة حزن شديدة في أول فترة من جوازنا، وكان باين عليها جدا، وعرفت وقتها إنه كان بسبب إنه بعد أن التمثيل، لانه كان حاصل على جوائز كثيرة في فترة دراسته بالجامعة، فاقترحت عليه ينزل لنعيمة وصفي».

نعيمة وصفي السبب في خروج يحيى الفخراني من اكتئابه

واستكمل يحيى الفخراني، ما دار بينه وبين نعيمة وصفي، فقال: «قولتها نعمل فرقة هواه، وهي طلبت أعمل مسرحية ولو نجحت هنعمل الفرقة، وكان أول مسرح للتليفزيون اسمها «لكل حقيقته».

وأضافك: «بطلها كرم مطاوع، وانا كنت قائم بدور عجوز، وكنت الجان بتاع الرواية».

بداية تألق يحيى الفخراني على يد كرم مطاوع

وتابعت لميس جابر، كاشفة عن بداية تألق زوجها الفنان يحيى الفخراني، الفني: « استاذ كرم مطاوع قفش في يحيى وقتها وعملوا مسرحية مع بعض بدور عجوز بردو ووقتها اتعرضت للجمهور، وبعدها عمل حب وفركشة بطولة صلاح السعدني».