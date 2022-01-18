ميدو: ملعب الإسكندرية تحول إلى «حقل بطاطس»

أكد الإعلامي أحمد حسام ميدو، أن ملعب الإسكندرية تحول إلى حقل بطاقس خلال مباراة الزمالك وفاركو في كأس الرابطة المصرية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات عبر برنامج "الريمونتادا" "أرضية ملعب الإسكندرية كانت سيئة للغاية، وتحول الملعب إلى حقل بطاطس، ويأتي ذلك بسبب ضغط المباريات خلال الفترة الأخيرة".

وواصل "قبل شهرين ملعب الإسكندرية كان يشبه الملاعب الأوروبية ولكن الأن تحول إلى طريقة سيئة للغاية وذلك بسبب ضغط المباريات وسقوط الأمطار".

وتابع "باللغة العامية الملعب أتهرس لأن هناك 3 فرق تلعب مبارياتها على هذا الملعب وهذا أمر صعب للغاية، وأيضا إقامة التدريبات على هذا الملعب".

واختتم "المسئولين في استاد الإسكندرية سوف يطلبوا عدم إستقبال مباريات خلال الفترة المقبلة، والأهم عودة الملعب لسابق رونقة".

ميدو يوجه التحيه إلى باتريس كارتيرون بسبب دعم يوسف أوباما

أكد الإعلامي أحمد حسام ميدو، أن دعم باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك ليوسف أوباما لاعب الفريق أمر جيد للغاية.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "الريمونتادا" "ألقي التحية لباتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك بسبب الرد على سؤال يوسف أوباما خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة، وأنه لا يجب الهجوم على اللاعب".

وزاد "يوسف أوباما يعيش فترة من تراجع المستوى ومن الممكن أن تحدث لأي لاعب كرة قدم، ومتأكد أنه سوف يعود من جديد للظهور بشكل جيد خلال الفترة المقبلة".

واختتم "بطولة كأس الرابطة المصرية غير هامة لبعض الفرق فهمي تجريبية لعودة بطولة الدوري المصري والأهم التركيز والخروج بنتائج إيجابية بعد نهاية دور المجموعات، وكل مدرب لديه الفكر الخاص به".

كارتيرون: أوباما أحسن صانع ألعاب في أفريقيا

تحدث باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك، عقب خسارة الفريق أمام فاركو بنتيجة 1/0، ضمن لقائات الجولة الثانية من كأس الرابطة المصرية.

وقال كارتيرون خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: " أوباما احسن لاعب رقم 10 في افريقيا ولاعب مفيد ومهم، فهمو يصنع أللعب بشكل مميز ونعتمد عليه بشكل أساسي".

وأضاف: "عندنا غيابات كتير وليس معني إضاعة أوباما لركلة جزاء في المباراة الماضية أمام إنبي أنه سيئ، أي لاعب وارد أن يهدر ركبة جزاء".