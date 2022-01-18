/673418/إجراء-جرعة-التصفيات-النهائية-لمسابقة-أوائل-الطلبة-بمحافظة-الجيزة

انطلاقًا من الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن، تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، وتنفيذًا لتوجيهات النائب أشرف رشاد الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب، وتحت إشراف النائب عادل ناصر أمين الحزب بمحافظة الجيزة والنائب عبدالوهاب خليل نائب رئيس الهيئة البرلمانية للحزب أمين التنظيم بالمحافظة، أجرت أمانة الحزب بمحافظة الجيزة قرعة التصفيات النهائية لمسابقة أوائل الطلبة التي ينظمها الحزب بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.

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وتستهدف مسابقة أوائل الطلبة التي ينظمها حزب مستقبل وطن بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم تشجيع الطلبة والطالبات على التفوق العلمي وتقوية روح التنافس المبنى على معايير تتسم بالشفافية والنزاهة والموضوعية وتنمية روح الولاء والانتماء لدى الطلاب والإعلاء من قيمة التنافس الشريف في المجالات العلمية والثقافية بين الطلاب وتستهدف المسابقة طلبة وطالبات الصفوف النهائية من مدارس المراحل (الابتدائية - الإعدادية - الثانوية) للعام الدراسي الحالي ٢٠٢٢/٢٠٢١.

إجراء جرعة التصفيات النهائية لمسابقة أوائل الطلبة بمحافظة الجيزة

شارك بمراسم إجراء القرعة كلاً من النائب عادل ناصر عضو مجلس الشيوخ أمين الحزب بمحافظة الجيزة، النائب عبد الوهاب خليل نائب رئيس الهيئة البرلمانية للحزب أمين التنظيم بمحافظة الجيزة، النائبة صبورة السيد عضو مجلس النواب أمين مساعد الحزب بمحافظة الجيزة، النائبة هند رشاد عضو مجلس النواب أمينة إعلام الحزب بمحافظة الجيزة، النائب حسام مندوه الحسيني عضو مجلس النواب عضو الأمانة المركزية للحزب للتعليم والبحث العلمي، النائب عمرو القطامي عضو مجلس النواب أمين المجالس المحلية بمحافظة الجيزة، والخبير التربوي النائب السابق الدكتور مندوه الحسيني، والدكتور خالد حجازي أمين التعليم والبحث والعلمي بمحافظة الجيزة.

ومن المقرر أن تنطلق التصفيات الأولية يوم السبت المقبل بقاعات مدرسة السعيدية بين المدارس الفائزة بكافة المراحل التعليمية بمراكز وأقسام المحافظة، على أن يقام الدور النهائي للمسابقة خلال أسبوعين والتي سيتم خلالها إعلام الفائز بكل مرحلة على مستوى محافظة الجيزة لتمثيلها بالمرحلة الأخيرة للمسابقة التي سينظمها الحزب على مستوى الجمهورية.

يأتي ذلك في إطار الاستراتيجية العامة لحزب مستقبل وطن دعمًا لمؤسسات الدولة المصرية من خلال إطلاق المبادرات وتنفيذ الفاعليات التي تستهدف خدمة المواطن المصري تخفيفًا عن كاهله ودعمًا للشباب المصري.