/673419/آية-مدني-تشيد-برفع-الحد-الأدنى-للأجور-إلى-2700-وتعيين-30-ألف-معلم-سنويا

أشادت النائبة آية مدني،عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالقرارات التاريخية لتي أصدرها الرئيس السيسي، اليوم، برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنية وإقرار علاوتين بتكلفة 8 مليارات جنية، بالإضافة إلى تعيين 30 ألف معلم سنويًا لمدة خمس سنوات.

دوت الخليج

وقالت "مدني" في تصريحات صحفية، إنها قرارات تاريخية مهمة جدًا وفي توقيت حاسم وتعكس مدى اهتمام الرئيس السيسي وتطلعه إلى تحسين معيشة المواطنين، خاصة وانها جاءت بعد أيام قليلة من تصريح الرئيس بأنه لن يشعر بالارتياح إلا إذا وصل الحد الأدنى لراتب العامل في مصر إلى 10 آلاف جنية.

آية مدني تشيد برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 وتعيين 30 ألف معلم سنويًا

وأضافت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن قرار تعيين 30 ألف معلم سنويًا لمدة خمس سنوات، يقضي على أزمة نقص المعلمين التي تعتبر واحدة من المشكلات التي تؤرق المنظومة التعليمية ككل وكانت محور جدل خلال الفترة الماضية، وكأن الرئيس السيسي يمتلك عصا سحرية لحل أي مشكلة تطرأ على البلاد في أي مجال كانت.

وتابعت أن مثل هذه القرارات تؤكد أن بلادنا تسير على النهج الصحيح في طريقها نحو الجمهورية الجديدة، كما أنها تؤكد أن المواطن هو رقم واحد دائما في اهتمامات الرئيس السيسي.

قرارت الرئيس السيسي

هذا ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي وزارة المالية بعدد من القرارات نرصدها في السطور التالية :

. رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه.

. إقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.

. زيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 18 مليار جنيه.

. إجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنوياً لمدة 5 سنوات، وذلك لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم.

. اعتماد حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم، ليصل إجماليه إلى حوالي 3,1 مليار جنيه.

. تخصيص مبلغ 1,5 مليار جنيه لتمويل حافز الجودة الإضافي لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، فضلاً عن تمويل تنفيذ القانون الجديد الخاص بمرتبات الأساتذة المتفرغين.

. ضم تخصصات طب الأسنان والعلاج الطبيعي وا