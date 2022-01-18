/673420/ريهام-عبدالنبي-قرارات-الرئيس-السيسي-ادخلت-السعادة-على-نفوس-الملايين-من-المواطنين

أكدت النائبة ريهام عبدالنبي، عضو مجلس النواب، أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، وإقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليارات جنيه، ادخل السعادة على نفوس ملايين من المواطنين.

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وأضافت ريهام عبدالنبي، أن الرئيس السيسى يهدف إلى التخفيف عن كاهل محدودى الدخل والفئات متوسطة الدخل، والنهوض بمستوى المعيشة لمختلف الفئات وتحسين أوضاعهم، كما أنها ستساعد المواطن بشكل كبير في مواجهة زيادة في الاسعار نتيجية للتصخم العالمي.

ريهام عبدالنبي: قرارات الرئيس السيسي ادخلت السعادة على نفوس الملايين من المواطنين

وأشارت، إلي أن توجيه الرئيس السيسي بتعيين 30 ألف مدرس سنوياً لمدة 5 سنوات يعد استجابة إلي للآلاف من المعلمين الذين عانوا كثيرا من أزمة التعيينات بالمدارس، كما أنه الحل لسد العجز الذي تعاني منه المدارس.

وتابعت عبدالنبي، أن جميع المبادرات الرئاسية سواء زيادة الأجور والمعاشات، أو إطلاق حياة كريمة أو سكن كريم أو تكافل وكرامة، تهدف جميعها للارتقاء بمستوى المعيشة، وتوفير حياة آدمية.

قرارت الرئيس السيسي

هذا ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي وزارة المالية بعدد من القرارات نرصدها في السطور التالية :

. رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه.

. إقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.

. زيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 18 مليار جنيه.

. إجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنوياً لمدة 5 سنوات، وذلك لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم.

. اعتماد حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم، ليصل إجماليه إلى حوالي 3,1 مليار جنيه.

. تخصيص مبلغ 1,5 مليار جنيه لتمويل حافز الجودة الإضافي لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، فضلاً عن تمويل تنفيذ القانون الجديد الخاص بمرتبات الأساتذة المتفرغين.

. ضم تخصصات طب الأسنان والعلاج الطبيعي والتمريض إلى القرار السابق برفع مكافأة أطباء الامتياز، والتي تصرف لهم خلال فترة التدريب في سنة الامتياز.