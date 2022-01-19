مركز القاهرة لتسوية النزاعات يعقد دورة لبناء قدرات كوادر جنوب السودان

جدة - نرمين السيد - يعقد مركز القاهرة الدولى لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، بالتعاون مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار فى البشر، دورة تدريبية حول الأطر الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين وذلك خلال الفترة من 17 إلى 19 يناير 2022 فى القاهرة بمشاركة عدد من الكوادر المدنية والقضائية والتشريعية والشرطية من دولة جنوب السودان.





تأتى الدورة فى إطار الأهمية التى توليها مصر لتعزيز التعاون مع جنوب السودان فى كافة المجالات، وتهدف إلى تعريف المشاركين بأفضل الممارسات والتجارب الإفريقية فى مجال مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، وذلك دعما لجهود جنوب السودان فى تطوير الأطر والتشريعات الوطنية ذات الصلة.

وذكر السفير أحمد عبداللطيف، المدير العام لمركز القاهرة الدولى، فى افتتاح الدورة أنه تم تنظيمها فى إطار برنامج المركز المعنى ببناء قدرات الدول الإفريقية فى مجال مكافحة الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين لكونها جرائم عابرة للحدود ذات ارتباط وثيق بقضايا السلم والأمن والتنمية، معربا عن تقديره لدعم الحكومة السويسرية لنشاط المركز فى هذا المجال.

من جانبها، استعرضت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجارفى البشر، جهود مصر فى مجال تطوير الأطر والتشريعات الوطنية فى مجال مكافحة الاتجار فى البشر وتهريب المهاجرين، والدور البارز الذى تقوم به اللجنة الوطنية فى هذا السياق.

وتطرقت السفيرة نيفين الحسينى، نائب مساعد وزير الخارجية لشئون الهجرة واللاجئين ومكافحة الاتجار بالبشر، للآثار المدمرة للاتجار فى البشر وتهريبالمهاجرين على سلامة المجتمعات والتنمية المستدامة، مستعرضة دور مصر على الصعيد الدولى فى هذا المجال.

وأشادت إيفون باومان، سفيرة سويسرا لدى مصر، بدور مصر الريادى من أجل دعم السلام والاستقرار دوليا وإقليميا وبسياساتها فى مجال الهجرة خاصة مكافحة الهجرة غير الشرعية، كما أثنت على التعاون مع مركز القاهرةالدولى، مؤكدة على ضرورة تضافر كافة الجهود للتعامل مع التحديات التى تواجه الدول فى هذه المجالات.

وتتناول الدورة موضوعات عدة بما فى ذلك الأطر القانونية لمكافحة ظاهرتى الإتجار فى البشر وتهريب المهاجرين، بجانب أهم التجارب الوطنية فى هذا السياق ودور آلية الإحالة الوطنية فى توفير الحماية وإعادة التأهيل لضحايا الاتجار فى البشر.