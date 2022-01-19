نقيب التمريض تشكر الرئيس السيسى على قرار رفع مكافأة الامتياز للطلاب

جدة - نرمين السيد - تقدمت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى لموافقته على ضم تخصصات التمريض وطب الأسنان والعلاج الطبيعى إلى القرار السابق برفع مكافأة أطباء الامتياز، والتى تصرف لهم خلال فترة التدريب فى سنة الامتياز.





وأشارت فى بيان لها اليوم الثلاثاء إلى أن الرئيس السيسى حريص على الاستثمار فى القوى البشرية، حيث أنه راعى امتياز التمريض ومساواتهم بباقى التخصصات الطبية، لافته إلى أن المنظومة الصحية فريق متكامل وليست قاصرة على فئة معينة.

وأضافت الدكتورة كوثر محمود، أن أطقم التمريض تقوم بحوالى 70% من الخدمات الطبية المقدمة فى المنشآت الصحية، لافتة إلى أن قرار الرئيس سيصب فى خطة الدولة للقضاء على عجز التمريض وسيحفز الطلاب على الالتحاق بكليات التمريض، والذى يعد حافزاً لجذب الطلاب على الالتحاق بالمهنة.

وقالت إن الدكتور محمد معيط وزير المالية، كان حريصا على إبلاغ النقابة بقرار الرئيس شخصياً، وتابعت قائلة: "تلقيت اتصالاً هاتفياً من الدكتور محمد معيط فور اجتماعه بالرئيس لإبلاغى بموافقة الرئيس على رفع مكافأة الامتياز لطلاب التمريض، والذى كان أحد مطالب النقابة لسنوات طويلة، متقدمة له بالشكر على جهده المبذول فى هذا الملف".

وأضافت أن وزير المالية ناقش حافز الـ13% من الأجر الأساسى بحد أدنى 100 جنيه، وذلك للمخاطبين بقوانين خاصة مثل قانون 14 الخاص بتنظيم حوافز المهن الطبية، بالإضافة إلى حافز إضافى يبدأ من 175 جنيها حتى 400 جنيه حسب الدرجة الوظيفية، لافته إلى أنه سيتم تفعيل هذه الحوافز وحوافز الامتياز وحوافز العاملين بالقطاع الصحى للعام المالى الجديد يوليو 2022.

كما تقدمت بالشكر لوزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، لاهتمامه بملف مكافأة الامتياز للتمريض والتى تشمل الحاصلين على بكالوريوس التمريض والمعاهد الفنية ومساواتها بمكافأة الامتياز للأطباء، لافتة إلى أن وزارة التعليم العالى قطعت شوطاً كبيراً فى هذا الملف وانتهت من كافة الإجراءات ورفعتها لوزارة المالية.

وقالت نقيب التمريض، إن النقابة تطمح فى اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى بتطوير التعليم الفنى للتمريض فى مصر، مشيرة إلى أنه قد يكون مصدر دخل قومى، بإيفاد أطقم التمريض إلى الخارج بعد اكتفاء الدولة من الكفاءات، لافتة إلى أن دولة مثل الفلبين تقوم بإيفاد حوالى 10 آلاف ممرض وممرضة لدول العالم، والتى أصبحت إحدى مصادر الدخل القومى والعملة الصعبة لدولة الفلبين.