/673421/ميدو-المقارنة-بين-الأهلي-والزمالك-في-كأس-الرابطة-ظالمة

تحدث الإعلامي أحمد حسام ميدو عن مشاركة الأهلي والزمالك في كأس الرابطة المصرية المحترفة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف عبر برنامج "الريمونتادا" "المقارنة ظالمة في بطولة كأس الرابطة المصرية بين الأهلي والزمالك، وكل فريق لديه طموحات يريد تحقيقها، والأهم الوصول للهدف المنشود في نهاية المشاركة".

وتابع "الأهلي يلعب من أجل البحث عن الشباب ومشاركتهم وزيادة الاحتكاك مع فرق الدوري خلال الفترة القادمة، وهذا ما يريده بيتسوم موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي".

وواصل "أما باتريس كاريترون مدرب الزمالك يريد وجود بدائل للاعبين الأساسيين الذين يشاركوا في بطولة الدوري المصري، والجميع يعلم ذلك".

وأردف "بطولة كأس الرابطة المصرية مفيدة للجميع وليس هناك فريق خاسر، فيجب عدم الحديث عن عدم تحقيق الأهداف في هذه البطولة".

ميدو: ملعب الإسكندرية تحول إلى «حقل بطاطس»

أكد الإعلامي أحمد حسام ميدو، أن ملعب الإسكندرية تحول إلى حقل بطاقس خلال مباراة الزمالك وفاركو في كأس الرابطة المصرية.

وأضاف خلال تصريحات عبر برنامج "الريمونتادا" "أرضية ملعب الإسكندرية كانت سيئة للغاية، وتحول الملعب إلى حقل بطاطس، ويأتي ذلك بسبب ضغط المباريات خلال الفترة الأخيرة".

وواصل "قبل شهرين ملعب الإسكندرية كان يشبه الملاعب الأوروبية ولكن الأن تحول إلى طريقة سيئة للغاية وذلك بسبب ضغط المباريات وسقوط الأمطار".

وتابع "باللغة العامية الملعب أتهرس لأن هناك 3 فرق تلعب مبارياتها على هذا الملعب وهذا أمر صعب للغاية، وأيضا إقامة التدريبات على هذا الملعب".

واختتم "المسئولين في استاد الإسكندرية سوف يطلبوا عدم إستقبال مباريات خلال الفترة المقبلة، والأهم عودة الملعب لسابق رونقة".

ميدو يوجه التحيه إلى باتريس كارتيرون بسبب دعم يوسف أوباما

أكد الإعلامي أحمد حسام ميدو، أن دعم باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك ليوسف أوباما لاعب الفريق أمر جيد للغاية.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "الريمونتادا" "ألقي التحية لباتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك بسبب الرد على سؤال يوسف أوباما خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة، وأنه لا يجب الهجوم على اللاعب".

وزاد "يوسف أوباما يعيش فترة من تراجع المستوى ومن الممكن أن تحدث لأي لاعب كرة قدم، ومتأكد أنه سوف يعود من جديد للظهور بشكل جيد خلال الفترة المقبلة".

واختتم "بطولة كأس الرابطة المصرية غير هامة لبعض الفرق فهمي تجريبية لعودة بطولة الدوري المصري والأهم التركيز والخروج بنتائج إيجابية بعد نهاية دور المجموعات، وكل مدرب لديه الفكر الخاص به".