/673422/التعاون-السعودي-يهدد-بإلغاء-صفقة-مصطفى-فتحي-بسبب-مرتضى-منصور

تحدث الإعلامي السعودي محمد الدهش، حول صفقة مصطفى فتحي من الزمالك إلى التعاون، مقابل مليون دولار.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأشارخلال برنامج “أكشن مع وليد” أن هناك مصادر من نادي التعاون أكدت أن الفريق في طريقة لإلغاء التعاقد مع مصطفى فتحي من الزمالك، وذلك بسبب الإعلان والشروط التي وضعها مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك.

مؤكداً أن مسئولوا التعاون في حالة إستياء من طريقة إعلان رحيل اللاعب عن الزمالك وانتقاله لهم.

وكان وضع الزمالك بند في عقد الإنتقال بأنه لا ينتقل لفريق مصري أخر غير الزمالك، في حالة عودة اللاعب للدوري المصري مرة أخرى.

مرتضى منصور يعلن رحيل مصطفى فتحي عن الزمالك والانتقال للتعاون السعودي

أكد المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك أن مصطفى فتحي لم يفتعل أي أزمات داخل النادي منذ التعاقد معه.

وأضاف عبر فيديو من خلال الصفحة الرسمية على "يوتيوب" "رئيس نادي التعاون السعودي تحدث معي من أجل الحصول على خدمات مصطفى فتحي، وكان العرض 250 ألف دولار ولكنني رفض هذا الأمر".

وواصل "طلبت من رئيس نادي التعاون زيادة العقد المالي مع الرجوع للاعب من أجل معرفة الرأي الأخير له وأنه يعرف أن اللاعب يريد الرحيل لخضو تجربة الإحتراف الخارجي في الدوري السعودي".

مصطفى فتحي

وتابع "طلبت من مصطفى فتحي الصبر والتواجد داخل نادي الزمالك مع الوعد بزيادة المقابل المادي الذي يحصل عليه ولكن اللاعب لديه إصرار على خوض التجربة ولن نقف في طريق اللاعب نهائيا ونحترم الجميع".

واختتم "محمد صبري نجم الزمالك السابق هو من قام بترشيح اللاعب لنادي الزمالك للتعاقد معه وأنه موافق على رحيل اللاعب للعب في الدوري السعودي".

مرتضى منصور يعلن صرف مستحقات لاعبي الزمالك المتأخرة في جميع الألعاب

أكد المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك أن جميع لاعبي كرة السلة والطائرة بالنادي قم تم صرف مستحقاتهم.

وجاء قرار مرتضى منصور بصرف رواتب لاعبي الفريق الأول لكرة السلة والطائرة بجانب المدربين والإداريين بعد تأخر الحصول على الرواتب لمدة 6 أشهر كاملة.

وأصدر مرتضى منصور للإدارة المالية بصرف مستحقات لاعبي فريقي اليد وتنس الطالولة غداً مع باقي الألعاب الرياضية والتي تم تأخير مستحقاتها لمدة 8 أشهر كاملة.