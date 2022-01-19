/673423/جهاد-جريشة-الزمالك-تعرض-للظلم-أمام-فاركو-ويستحق-ركلة-جزاء

أكد الحكم الدولي السابق جهاد جريشة، أن الزمالك تعرض للظلم خلال مباراة فاركو في بطولة كأس الرابطة اليوم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "الريمونتادا" "يوسف أوباما لاعب الزمالك يستحق الحصول على ركلة جزاء خلال مباراة فاركو وذلك بسبب عرقلة حارس الخصم له داخل منطقة الجزاء، وبرغم ذهاب الحكم لتقنية الفيديو كان يجب إعطاء الكرة ركلة جزاء".

وتابع "وائل فرحان حكم الفيديو كان يرى أن الكرة ركلة جزاء ولذلك قرر أن يستدعي حكم المباراة ولكنه جاء ورفض إحتساب الكرة، ويرى أن يوسف أوباما كان أول من وصل إلى الكرة قبل تدخل حارس المرمى".

واختتم "ركلة جزاء فاركو كانت صحيحة، وإعادة الركلة كان صحيح أيضا وذلك بسبب تقدم محمد عواد وقرار الحكم جيد جدا".

ميدو: المقارنة بين الأهلي والزمالك في كأس الرابطة ظالمة

تحدث الإعلامي أحمد حسام ميدو عن مشاركة الأهلي والزمالك في كأس الرابطة المصرية المحترفة.

وأضاف عبر برنامج "الريمونتادا" "المقارنة ظالمة في بطولة كأس الرابطة المصرية بين الأهلي والزمالك، وكل فريق لديه طموحات يريد تحقيقها، والأهم الوصول للهدف المنشود في نهاية المشاركة".

وتابع "الأهلي يلعب من أجل البحث عن الشباب ومشاركتهم وزيادة الاحتكاك مع فرق الدوري خلال الفترة القادمة، وهذا ما يريده بيتسوم موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي".

جهاد جريشة

وواصل "أما باتريس كاريترون مدرب الزمالك يريد وجود بدائل للاعبين الأساسيين الذين يشاركوا في بطولة الدوري المصري، والجميع يعلم ذلك".

وأردف "بطولة كأس الرابطة المصرية مفيدة للجميع وليس هناك فريق خاسر، فيجب عدم الحديث عن عدم تحقيق الأهداف في هذه البطولة".

ميدو: ملعب الإسكندرية تحول إلى «حقل بطاطس»

أكد الإعلامي أحمد حسام ميدو، أن ملعب الإسكندرية تحول إلى حقل بطاقس خلال مباراة الزمالك وفاركو في كأس الرابطة المصرية.

وأضاف خلال تصريحات عبر برنامج "الريمونتادا" "أرضية ملعب الإسكندرية كانت سيئة للغاية، وتحول الملعب إلى حقل بطاطس، ويأتي ذلك بسبب ضغط المباريات خلال الفترة الأخيرة".

وواصل "قبل شهرين ملعب الإسكندرية كان يشبه الملاعب الأوروبية ولكن الأن تحول إلى طريقة سيئة للغاية وذلك بسبب ضغط المباريات وسقوط الأمطار".

وتابع "باللغة العامية الملعب أتهرس لأن هناك 3 فرق تلعب مبارياتها على هذا الملعب وهذا أمر صعب للغاية، وأيضا إقامة التدريبات على هذا الملعب".

واختتم "المسئولين في استاد الإسكندرية سوف يطلبوا عدم إستقبال مباريات خلال الفترة المقبلة، والأهم عودة الملعب لسابق رونقة".