/673425/رضا-عبد-العال-يدعم-محمد-صلاح-بعد-خسارة-جائزة-الأفضل-في-العالم

أكد رضا عبد العال، نجم الأهلي السابق، أن محمد صلاح تعرض للظلم في اختيارات الأفضل على مستوى العالم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "رضا يقدمه سعفان" "محمد صلاح يستحق الحصول على الجائزة منذ عامين بعد الحصول على الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا".

وتابع "هناك حرب ضد محمد صلاح وغير مفهوم ما هي معايير الجائزة وذلك لأنه لم يتواجد في قائمة أفضل 11 لاعب وتواجد أيضا في قائمة الـ 3 الأفضل لعى مستوى العالم".

وواصل "هناك حسابات آخرى ومعايير مغايرة وبقول لمحمد صلاح أوعى يزعل وإذا فاز بكاس أفريقيا مع منتخب مصر سيكون مرشح بقوة للفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم".

رضا عبد العال: محمد صلاح بديل أحمد فتوح.. وأنا أول من قام بتدعيم عصام الحضري مع منتخب مصر

أكد رضا عبد العال، نجم منتخب مصر الأسبق، أن المنتخب الوطني سوف يعاني خلال الفترة المقبلة بسبب الإصابات في المدافعين.

وأضاف خلال برنامج "رضا يقدمه سعفان" "مركز الظهير الأيمن والأيسر من الصعب تعويضة في منتخب مصر، ولكن قلبي الدفاع هناك وفرة كبيرة بتواجد محمود علاء ومحمد عبد المنعم".

وواصل "لو أيمن اشرف تعرض للإصابة يبقى محمد صلاح يشارك في مركز الظهير الأيسر لأن أحمد فتوح غير متواجد حتى الأن، وأيمن أشرف يؤدي فقط في هذا المركز من أجل الحاجة".

وأكمل "محمد عبد المنعم لاعب جيد للغاية، ويلعب السهل دايما وهو مدافع ممتاز للغاية، وعن تصريحات عصام الحضري الأخيرة بانتقاد من يهاجم المنتخب بأنه غير وطني، فأن الحديث من أجل المصلحة العامة".

رضا عبد العال

واختتم "عند تعيين عصام الحضري مدرب حراس للمنتخب كنت أدعمة برغم الحرب التي كان يتعرض لها في الفترة الأخيرة".

رضا عبد العال: فينجادا جاي مصر علشان يقبض فلوس وبس.. ومفيش أي تطوير للكرة المصرية

أكد رضا عبد العال، نجم الأهلي والزمالك السابق، أنه تعجب من تصريحات فينجادا المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم الأخيرة.

وأضاف عبر برنامج "رضا يقدمه سعفان" "فينجادا مستغرب أنه مالوش لازمة في منتخب مصر وهو بيقبض فلوسة وبس آخر الشهر وهو مش عارف يخطط للكرة المصرية".

وتابع "مش مستغرب من تصريحات فينجادا أنه مش كان عارف بقرار رحيل حسام البدري وعودة شوقي غريب من جديد للمنتخب الأولمبي".

وواصل "من المفترض أن فينجادا يرسم طريق النجاح لكرة القدم المصرية، وكان حسن شحاتة هو المدرب لمنتخب مصر ولكن فجأة كيروش تولي المهمة بشكل غريب ومفاجئ".