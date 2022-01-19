«خانتها ابنتها مع إحدى أزواجها ال9..وعانت الفقر قبل وفاتها»..أسرار صادمة في حياة الشحرورة صباح

/673426/خانتها-ابنتها-مع-إحدى-أزواجها-ال9وعانت-الفقر-قبل-وفاتهاأسرار-صادمة-في-حياة-الشحرورة-صباح

صباح، أو الشحرورة، فنانة لبنانية عرفت منذ شهرتها بصوتها الخلاب والمتميز، وخفة ظلها وجمالها الفائق، ولكن تخلل هذا الوجه البريء والباسم دائما عدد من المواقف المأسوية والأسرار الغامضة، لم يعرف عنها الكثير من من يعشقون المطربة المتألقة.

دوت الخليج لقي الضوء على مواقف قاسية تعرضت له الشحرورة خلال مسيرتها

نشأت صباح في ظروف مادية صعبة، حيث لم يكن دخل والدها يكفي لمواجهة ظروف الحياة الصعبة، وبرزت موهبتها في الغناء منذ الصغر، وراحت تحاول من أجل العبور إلى الجمهور، وعندما بلغ عمرها 16 عاما، ذاعت شهرتها في لبنان.

بمرور الوقت والتجارب، لمع اسم صباح في الغناء والتمثيل، وأصبحت أيقونة في أفلام الكبار مثل فريد الأطرش، عبد الحليم حافظ، محمد فوزي، رشدي أباظة وأنور وجدي.

قسوة الحياة على صباح

ولأن الحياة لا تعطي لأحد كل شيء، لم تحقق الفنانة اللبنانية في حياتها الشخصية نفس النجاح الذي حققته في مسيرتها الفنية.

صباح تتعرض للخيانة من أزواجها ال9.. رشدي أباظة الأبرز

تزوجت صباح خلال مسيرتها الشخصية من 9 رجال، تحاول في كل مرة البحث عن الحب والعطف فيهما لكنها لم تنجح في واحدة منهم، وخانها أزواجها التسعة والذي كان من بينهم الفنان الكبير رشدي اباظة.

ابنة صباح تعشق زوج والدتها

وعانت صباح أيضا من توتر العلاقة بينها وبين ابنتها فقد كانتا الفنانة صباح وابنتها معجبتات بالفنان رشدي أباظة حتى أن رويدا حينها كانت ابنة 14 سنة وصدمت حينما رأته مشغولا بوالدتها الفنانة صباح، واعتبرتها بمثابة خيانة من أمها.

ادمان ابنة صباح المخدرات يدخلها في حالة فقر

ولكن كان حزنها الأكبر بسبب إدمان ابنتها هويدا للمخدرات، وفشل علاجها أكثر من مرة، مما دفعها للاقتراض من البنوك، وبيع منزلها وفقدان كل ثروتها.

وفاة صباح بعد معاناة مع قسوة الحياة وتشييع جثمانها على أنغام موسيقية

في 26 نوفمبر 2014، فارق الصوت اللبناني الرائع الحياة، وماتت الشحرورة في بلدها لبنان التي احبتها إلى حد الهيام، وتم تشييع جثمانها ودفنها على أنغام الموسيقى، تنفيذا لوصيتها التي كانت كانت تريد من خلالها توصية كل الأحياء بأن يستمتعوا بفكرة بقائهم على قيد الحياة، وأن الحياة جميلة مهما كانت الصعاب على الطريق.