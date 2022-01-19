/673428/رؤوف-خليف-يتحدث-عن-حظوظ-منتخبي-مصر-وتونس-في-كأس-أمم-أفريقيا

أكد المعلق التونسي رؤوف خليف، أنه يحترم الشعب المصري والجماهير العاشقة له، وهو يبادلهم نفس الشعور.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أوضة اللبس" "مصر بالنسبة لي لها أهمية خاصة وأبادل الجماهير نفس الشعور الذي يبادلونه لي، واشكر الجميع على الدعم والمساندة المستمرة".

وتابع "حزين على مستوى منتخب تونس في بطولة كاس أمم أفريقيا، وإصابات كورونا لها صعوبات خاصة ولكن الأهم التركيز في المباريات القادمة، ولدينا عدد قليل من اللاعبين بسبب إصابة 12 لاعب بفيروس كورونا".

وواصل "أتابع مباريات منتخب مصر، وهناك حسرة داخلية على مستوى الفريق ولديهم إمكانيات رهيبة على المستوى الفردي، فهناك خلل غير واضح، ومنتخب مصر من المفترض أن يكون بالقوة المعروف عنها دائما، وهو المنتخب العربي الأكثر تعاملا من المنتخبات الأفريقية الكبرى".

رضا عبد العال يدعم محمد صلاح بعد خسارة جائزة الأفضل في العالم

أكد رضا عبد العال، نجم الأهلي السابق، أن محمد صلاح تعرض للظلم في اختيارات الأفضل على مستوى العالم.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "رضا يقدمه سعفان" "محمد صلاح يستحق الحصول على الجائزة منذ عامين بعد الحصول على الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا".

وتابع "هناك حرب ضد محمد صلاح وغير مفهوم ما هي معايير الجائزة وذلك لأنه لم يتواجد في قائمة أفضل 11 لاعب وتواجد أيضا في قائمة الـ 3 الأفضل لعى مستوى العالم".

وواصل "هناك حسابات آخرى ومعايير مغايرة وبقول لمحمد صلاح أوعى يزعل وإذا فاز بكاس أفريقيا مع منتخب مصر سيكون مرشح بقوة للفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم".

رضا عبد العال: محمد صلاح بديل أحمد فتوح.. وأنا أول من قام بتدعيم عصام الحضري مع منتخب مصر

أكد رضا عبد العال، نجم منتخب مصر الأسبق، أن المنتخب الوطني سوف يعاني خلال الفترة المقبلة بسبب الإصابات في المدافعين.

وأضاف خلال برنامج "رضا يقدمه سعفان" "مركز الظهير الأيمن والأيسر من الصعب تعويضة في منتخب مصر، ولكن قلبي الدفاع هناك وفرة كبيرة بتواجد محمود علاء ومحمد عبد المنعم".

رؤوف خليف

وواصل "لو أيمن اشرف تعرض للإصابة يبقى محمد صلاح يشارك في مركز الظهير الأيسر لأن أحمد فتوح غير متواجد حتى الأن، وأيمن أشرف يؤدي فقط في هذا المركز من أجل الحاجة".

وأكمل "محمد عبد المنعم لاعب جيد للغاية، ويلعب السهل دايما وهو مدافع ممتاز للغاية، وعن تصريحات عصام الحضري الأخيرة بانتقاد من يهاجم المنتخب بأنه غير وطني، فأن الحديث من أجل المصلحة العامة".