فيديوجراف- 4 زيادات للأجور فى 8 سنوات.. تكليفات الرئيس لتحسين حياة المصريين

جدة - نرمين السيد - كلف الرئيس عبد الفتاح السيسى، الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700، حيث تعد زيادة الحد الأدنى للأجور فى مصر 2022 هى الرابعة منذ تولى الرئيس السيسى الحكم فى 8 يونيو 2014.





ويوضح الفيديوجراف التالى زيادات الأجور فى 8 سنوات: وشهد الهيكل العام للأجور فى مصر تغييرا جذريا فى عهد الرئيس السيسى، حيث وصلت معدلات الزيادة فى الحد الأدنى للأجور للعاملين إلى 125%.

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