حكم حديث الخاطب مع مخطوبته على الموبايل أو الإنترنت.. اعرف الصح

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك، فى منشور على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك ضمن مبادرة "اعرف الصح".

وقالت دار الإفتاء نصا: "الخِطْبة من مقدمات عقد الزواج وليست عقدًا، بل هى مجرد وعد بالزواج، فالخاطب والمخطوبة أجنبيان عن بعضهما، فلا يختلى بها، ولا تترك حجابها أمامه، كما يجوز له الحديث معها مع مراعاة الآداب الشرعية من عدم الخضوع بالقول وكون الكلام مما يباح بين غير المتزوجين".

حكم حديث الخاطب مع مخطوبته

وأضافت: "ما شرعت هذه الضوابط إلا عفة للمرأة وصيانة لها عن ما قد يؤذيها أو أن تكون نهبا للرغبات المحرمة؛ كما قال تعالى: "فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِى فِى قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا".. سورة الأحزاب: 32، فهذا الخطاب وإن كان لأمهات المؤمنين رضى الله عنهم، إلا أن نساء الأمة تدخل فيه، والنهى الوارد فى الآية ليس نهياً عن الكلام مطلقاً، وإنما هو نهى عن الخضوع فى القول، بعد إذن الشارع به فى قوله تعالى: "وَقُلْنَ قَوْلاً مَّعْرُوفاً".

واختتمت دار الإفتاء: "فالعلاقة بين الخاطب والمخطوبة أثناء الخطبة تحكمها قاعدتان أساسيتان هما: الأولى: هى أن الخطبة ليست إلا وعدا بالزواج، والثانية: هى أن الخاطب لا يزال أجنبيا".