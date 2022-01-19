/673430/رؤوف-خليف-كأس-أمم-أفريقيا-تدار-من-داخل-المكاتب-لصالح-الكاميرون-ومتحفظ-على-أداء-كيروش-مع-منتخب-مصر

أكد المعلق التونسي، رؤوف خليف، أنه لديه تحفظ على طريقة لعب كارلوس كيروش مع منتخب مصر خلال الفترة الأخيرة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أوضة اللبس" "كارلوس كيروش من المفترض أنه مدرب كبير وله إسم عالمي ولكن ما يحدث مع منتخب مصر غير مفهوم ولابد أن يكون هناك تدخل من محمد شوقي ووائل جمعة، وهناك علامات إستفهام على بعض اللاعبين".

وزاد "تعجبت من عدم تواجد طارق حامد ومحمد مجدي أفشة مع منتخب مصر وهم من القوام الأساسي سواء للمنتخب أو الزمالك والأهلي وكان لابد تواجدهم والإستعانة بخبراتهم في بطولة أفريقيا ولكن ما حدث في نهاية المطاف ويجب إحترام رؤية المدرب".

وواصل "لدى إحساس كبير بأن الكاميرون سوف تفوز بالبطولة الذي لديه إكتمال في صفوفة خلال مباريات البطولة، وهناك محاولة لفوزهم بالبطولة، والمغرب ومصر لديهم فرصة للفوز بالكان الأفريقي".

واختتم "بطولة أمم أفريقيا تدار من داخل المكاتب وهناك تحفظ كما شاهدنا حكم مباراة تونس ومالي الكارثي سيكازوي، وتونس لديها عدد كبير من الإصابات بفيروس كورونا وأتمنى فوز فريق عربي بالكان الأفريقي.

رؤوف خليف يتحدث عن حظوظ منتخبي مصر وتونس في كأس أمم أفريقيا

أكد المعلق التونسي رؤوف خليف، أنه يحترم الشعب المصري والجماهير العاشقة له، وهو يبادلهم نفس الشعور.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أوضة اللبس" "مصر بالنسبة لي لها أهمية خاصة وأبادل الجماهير نفس الشعور الذي يبادلونه لي، واشكر الجميع على الدعم والمساندة المستمرة".

رؤوف خليف

وتابع "حزين على مستوى منتخب تونس في بطولة كاس أمم أفريقيا، وإصابات كورونا لها صعوبات خاصة ولكن الأهم التركيز في المباريات القادمة، ولدينا عدد قليل من اللاعبين بسبب إصابة 12 لاعب بفيروس كورونا".

وواصل "أتابع مباريات منتخب مصر، وهناك حسرة داخلية على مستوى الفريق ولديهم إمكانيات رهيبة على المستوى الفردي، فهناك خلل غير واضح، ومنتخب مصر من المفترض أن يكون بالقوة المعروف عنها دائما، وهو المنتخب العربي الأكثر تعاملا من المنتخبات الأفريقية الكبرى".

رضا عبد العال يدعم محمد صلاح بعد خسارة جائزة الأفضل في العالم

أكد رضا عبد العال، نجم الأهلي السابق، أن محمد صلاح تعرض للظلم في اختيارات الأفضل على مستوى العالم.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "رضا يقدمه سعفان" "محمد صلاح يستحق الحصول على الجائزة منذ عامين بعد الحصول على الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا".

وتابع "هناك حرب ضد محمد صلاح وغير مفهوم ما هي معايير الجائزة وذلك لأنه لم يتواجد في قائمة أفضل 11 لاعب وتواجد أيضا في قائمة الـ 3 الأفضل لعى مستوى العالم".

وواصل "هناك حسابات آخرى ومعايير مغايرة وبقول لمحمد صلاح أوعى يزعل وإذا فاز بكاس أفريقيا مع منتخب مصر سيكون مرشح بقوة للفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم".