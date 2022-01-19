وائل القباني: يجب الإعتماد على رمضان صبحي بدلاً من مرموش

/673431/وائل-القباني-يجب-الإعتماد-على-رمضان-صبحي-بدلا-من-مرموش

تحدث وائل القباني نجم الزمالك السابق، حول مباراة مصر أمام السودان اليوم، ضمن لقائات الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال وائل القباني في تصريحاته على قناة المحور ببرنامج "الريمونتادا": "يجب أن يلعب رمضان صبحي بشكل أساسي بدلا من عمر مرموش خلال مباراة السودان الهامة".

وأضاف: "عمر مرموش لم يقدم أداء جيد أمام غينيا بيساو ونيجيريا، لذلك أفضل تواجد رمضان صبحي بدلا منه وقد يكون أفيد من مرموش خلال مواجهة السودان" .

وزاد: "رمضان لديه شخصية قوية في الملعب وقادر على الظهور بشكل مميز خلال مواجهة السودان، وهو ما يفتقده مرموش لأنه قليل الخبرات مازال أمامه الكثير”.

وأردف: تغيير مراكز اللاعبين من جانب كارلوس كيروش السبب الرئيسي في تراجع أداء منتخب مصر بكأس الأمم، وهذا ما ظهرنا عليه خلال أول مبارتين".

وأكمل: " محمد عبد المنعم أفضل من يعوض غياب الونش المُصاب أمام السودان، فهو لاعب جيد وقدم مستوى جيد في الملعب خلال المباراتين الماضيتين، لذلك الدفع به لتعويض الونش في مباراة السودان سيكون قرارا صحيحا" .

وأختتم قائلاً: “هناك لاعبون المنتخب كسبهم خلال البطولة، ومع مرور الوقت سيكتسبون خبرات أكثر، مثل عمر كمال عبد الواحد الذي ظهر بشكل مميز في الظهير الأيمن”.

تشكيل مصر المتوقع أمام السودان كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

أيمن أشرف - محمد عبدالمنعم - أحمد حجازي - عمر كمال

خط الوسط: عمرو السولية - محمد النني – أحمد سيد زيزو زيزو

خط الهجوم: عمر مرموش - مصطفى محمد - محمد صلاح

القنوات الناقلة

ومن المقرر أن تذاع مباراة المنتخب المصري ونظيرة السوداني يوم الأربعاء المقبل الموافق 19 يناير الجاري، عبر قنوات beIN MAX 1 وbeIN MAX 2.

تاريخ مواجهات مصر والسودان

واجه منتخب مصر نظيرة السودان في كأس الأمم الأفريقية، في 5 مباريات، فاز المنتخب المصري 3 مرات، ومرة حسمها التعادل، بينما فاز المنتخب السوداني في لقاء.

حقق منتخب مصر الفوز على نظيره غينيا بيساو بهدف نظيف، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا.